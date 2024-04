Hay 30 familias evacuadas por la crecida del Riachuelo

Martes, 23 de abril de 2024

El desborde del Riachuelo provocó nuevos inconvenientes en la zona costera de San Luis del Palmar. El intendente Reni Buján informó: "la cuarta y quinta zona rural están aisladas. Tratamos de llegar con mercaderías a esa zona el fin de semana.



En San Luis del Palmar hay 30 familias evacuadas (14 familias evacuadas y 16 auto-evacuadas) debido al desborde del Riachuelo.



El intendente Reni Buján confirmó que "desde la semana pasada venimos atravesando ésta situación. No sabemos por qué el caudal de agua no está circulando, ante se desplazaba con total normalidad y ahora no".



Asimismo, el intendente, describió: "la cuarta y quinta zona rural están aisladas. Tratamos de llegar con mercaderías a esa zona el fin de semana, porque no pudieron acercarse a la ciudad toda la semana pasada, y también llevamos atención sanitaria".



A su vez, Reni Buján, afirmó: "nos comunicamos con los referentes para convocar a todos los vecinos de la zona, llevar a un lugar estratégico todo y desde ahí hacerles llegar, algunos llegan en canoa o a caballo".



"La situación se está complicando", insistió Buján.