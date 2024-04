Choferes de colectivos aguardan el depósito o regresan a las medidas

Lunes, 8 de abril de 2024



El representante de la Unión Tranviarios del Automotor (UTA) de Corrientes, José Luis Sabao, anunció este lunes que aguardan hasta este lunes el pago del sueldo. En caso contrario se evaluarán medidas.



“Se había llegado a un principio de acuerdo donde se debería depositar el sueldo, estamos a la espera hasta las 18 horas”, afirmó.



Además advirtió que “con la quita de subsidios, los mismos empresarios dicen que hasta este mes están cumpliendo con los sueldos y después se va a ir viendo”.



En reuniones previas se acordó una escala salarial de $737.000, siendo que hasta el momento el básico llegaba a los $537.000. Los empresarios habían ofrecido un aumento de $60.000, monto que el gremio había rechazado rotundamente.



No obstante, Sabao comentó que participó la semana pasada en la reunión del Sistema Integrado de Movilidad Urbana (Simu) de la Municipalidad y manifestó quedarse “sorprendido” por las medidas que pretenden implementar.



“La municipalidad pretende reducir los servicios, preocupa y no debería ser así. Hoy el servicio no es muy bueno, con la reducción empeoraría y podrían quedar compañeros afuera ”, destacó.



Por último sostuvo que “el problema continúa, más allá de que hoy depositen tendríamos que estar viendo y dialogando entre el Gobierno, el municipio, las empresas y los trabajadores".