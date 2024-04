A casi dos días sigue el humo en la ciudad del incendio en la ferretería Viernes, 5 de abril de 2024 En el galpón de calle Ex Vía al 1.800, el material que quedó en el lugar sigue ardiendo aunque no con la misma magnitud de lo sucedido en la siesta del miércoles. Por eso se estableció una guardia de cenizas por parte de bomberos que están removiendo

En este lugar persistía el humo y cada vez que los bomberos movían elementos para limpiar el sitio, seguía ardiendo, aunque no con la misma fuerza. De todos modos, se estableció una guardia de bomberos en el lugar para controlar que no se reavive el fuego.



En algunos casos, vecinos llegaron a contar que sufrieron problemas respiratorios por la presencia del humo que sigue en el lugar. En ese sitio, dos autobombas y dotaciones de bomberos seguían custodiando la posibilidad de un nuevo incendio.