El correntino "Maxi" Meza la rompió y Messi lo vio desde la tribuna

Viernes, 5 de abril de 2024

El volante nacido en Caá Catí fue uno de los goleadores en la victoria de Rayados de Monterrey ante Inter Miami, en el partido de ida por los cuartos de final de la Concacaf Champoins Cup. Los tres tantos fueron convertidos por argentinos.



Fue un partido especial el de los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup entre el Inter Miami y los Rayados de Monterrey. Por un lado, Lionel Messi no pudo jugar por lesión. Por otra parte, los tres goles fueron cosecha de argentinos. Pero lo más importante para Corrientes: el oriundo de Caá Catí, "Maxi" Meza, no solo anotó el tanto del empate parcial, sino que además fue por lejos el mejor jugador de la cancha en la victoria 2-1 del equipo azteca ante los de Florida.



Messi arrastra una pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha y desde el 13 de marzo que no juega. Para este choque importante parecía que iba a volver. Sin embargo, el DT Gerardo Martino prefirió no arriesgarlo. Pero el capitán de la Selección Argentina no pasó desapercibido durante el partido disputado en el Chase Stadium. Lo vivió con muchísima intensidad alentando y dándole indicaciones a sus compañeros en todo momento.



Rayados era el equipo que protagonizaba los primeros instantes del partido, se lo veía cómodo ante un rival muy replegado. Pero quien golpeó primero fue el local. Se jugaban 19 minutos de la primera etapa cuando un centro de Julian Gressel desde la derecha fue al primer palo. Tomás Avilés fue quien se anticipó, le dio de primera con pierna derecha y sorprendió a Esteban Andrada para anotar el 1 a 0. En lo que quedó del primer tiempo, el local pudo estirar la ventaja, pero Luis Suárez desaprovechó una oportunidad para ampliar el marcador.



Cuando Inter parecía tener el partido controlado en la segunda etapa, llegó una acción que terminó siendo determinante. A los 20 minutos, David Ruiz vio la segunda tarjeta amarilla y fue echado por el árbitro guatemalteco Walter López. El volante de las Garzas se perderá el choque de vuelta la semana que viene. Y tras esa expulsión llegó el empate del visitante. Tiro de esquina desde la misma posición que en el gol de Inter; Callender dio un rebote de una magnífica salvada, pero estaba el correntino Maximiliano Meza para colocar la igualdad en una acción que fue chequeada por el árbitro en el VAR por una supuesta posición adelantada.



El hombre de más fue muy aprovechado por el equipo mexicano y a los 43 pudo revertir el resultado. Con Monterrey muy superior en ese momento del partido, llegó la joya de la noche. Jordi Cortizo, que desde que ingresó para los visitantes fue uno de los jugadores que más hizo en ofensiva, ingresó al área. Allí perdió el balón, pero una mala salida de Diego Gómez quedó en los pies de Maxi Meza, que tocó corto con su compatriota Jorge Rodríguez. "Corcho" se acomodó y colocó un derechazo estupendo en el segundo palo de Callender para anotar el 2 a 1. Un verdadero golazo del ex Estudiantes.



Los dirigidos por el entrenador argentino de Monterrey, Fernando Ortiz, se llevaron de Miami un enorme triunfo. Esto, si se considera cómo se dio el partido y por el valor que tienen los goles marcados en condición de visitante. Ese duelo será el próximo miércoles 10 de abril, a las 23:30 de Argentina. De allí, saldrá un semifinalista.



Tras el partido, el correntino "Maxi" Meza fue destacado por los periodistas deportivos y una entrevista televisiva aseguró que "nada está decidido", tras la victoria en el partido de ida. Y recordó que "aún faltan 90 minutos", por el compromiso revancha.



El correntino tiene 31 años, jugó los cuatro partidos que la Selección Argentina disputó en el Mundial de Rusia 2018 y en sus antecedentes solo figuran tres equipos: Gimnasia de La Plata, Independiente y Rayados, su actual club.



"Que los dejemos ganar"



Maximiliano Meza compartió una anécdota en tono de humor acerca de Lionel Messi, revelando que el astro argentino habría bromeado pidiendo que los Rayados se dejaran vencer en el partido de ida de los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup ante Inter Miami.



"Por un amigo en común, sí, hablamos, creo que ahí nos advirtió (Lionel Messi) y como nosotros hemos ganado muchas veces... que lo dejemos ganar, así quedamos todos contentos, además, nosotros ya estamos clasificados en el Mundial de Clubes", dijo Meza.



El correntino, quien compartió equipo con Messi en la Selección Argentina durante el Mundial 2018, señaló que a pesar de la broma tienen un gran respeto por Inter Miami.



El jugador expresó su expectativa de que la afición de Monterrey juegue un papel crucial en el partido de vuelta de los cuartos de final, presionando al equipo rival, Inter Miami, y brindando un ambiente vibrante.



"Siento que como jugador de Rayados, hay que hacerle sentir al rival nuestra afición, el apoyo hacia nuestro equipo, creo que eso va a ser fundamental en demostrar lo pasional que se vive en Monterrey, en México, el fútbol, creo que lo va a recordar mucho a cómo se vive en Argentina", afirmó.