Carta para MARITA VERÓN: "No hay distancia que pueda separarnos" Jueves, 4 de abril de 2024 No hubo novedades del caso desde noviembre pasado. En aquella oportunidad, Justicia Federal de Tucumán imputó a dos sindicalistas por "encubrimiento agravado".

"Hasta que nos volvamos a encontrar", señala la conmovedora carta de Susana Trimarco, madre de María de los Ángeles "Marita" Verón, desaparecida el 3 de abril de 2002. Fue publicada hoy, miércoles 3, a través de su página de Facebook.



"Hoy se cumplen 22 años del secuestro. Tu madre, tu hermano y tu hija llevamos el peso de tu ausencia con la certeza de que tu amor nos sostiene desde algún lugar más allá de nuestras miradas", indica el texto. Trimarco sostiene que "cada recuerdo es un abrazo" (de su hija) y que "cada lágrima, es una caricia de su alma".



"Tu belleza, tu alegría y tu amor perduran en cada latido de nuestras vidas. No hay distancia que pueda separarnos, porque tu presencia se hace sentir en cada momento, en cada suspiro. Hasta que nos volvamos a encontrar, nos aferramos a la certeza de que tu espíritu vive en nosotros, guiándonos, protegiéndonos y amándonos sin medida", sigue.



Cierra con el mensaje: "Con amor eterno, tu mamá, Susana".