Gobernadores de JxC se reúnen con Francos: participará Valdés

Lunes, 1 de abril de 2024

El encuentro será este jueves e irán unos 10 mandatarios. Ratificarán su respaldo al Gobierno nacional, incluido en el mega DNU y el Pacto de Mayo.



Los diez gobernadores de Juntos por el Cambio confirmaron asistencia a la convocatoria del ministro del Interior, Guillermo Francos, a la Casa Rosada este jueves. El eje central del encuentro será ratificar el apoyo a la nueva Ley Ómnibus, al mega DNU del presidente Javier Milei y al Pacto de Mayo, pero también llevarán una larga lista de reclamos, que incluirá la compensación por la quita del Impuesto Ganancias y el debate por su reversión, y la coparticipación del Impuesto al Cheque comprometida en el Pacto Fiscal de 2017, entre otros.



Los cruces de las últimas horas por el recorte de partidas para cajas previsionales provinciales, que el Gobierno nacional desmintió, volvieron a tensar la relación con los gobernadores. El tema también será llevado a la mesa de debate por los mandatarios de JxC, pero por ahora no amenaza con romper el vínculo. Aunque lo siguen de cerca.



La reunión de este jueves forma parte de una extensa agenda de encuentros que pautó Francos -de la que también sería parte el jefe de Gabinete, Nicolás Posse- para conseguir los votos que necesita el Gobierno en el Congreso, y no repetir el fracaso que sufrieron la primera versión de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, pese a los recortes que cedió el oficialismo, y el megadecreto en el Senado.



Qué postura llevarán los gobernadores de JxC a la reunión con Francos



Originalmente, Francos había pautado una reunión con gobernadores del PRO y de fuerzas provinciales para la semana pasada, pero por “problemas de agenda” la reprogramó para este jueves y cambió la convocatoria. Esta vez serán de la partida los diez mandatarios provinciales que pertenecen a JxC, incluidos los radicales que habían quedado afuera de la primera lista.



Se reunirán con Francos el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y los gobernadores de Corrientes, Gustavo Valdés; de Chaco, Leandro Zdero; de Chubut, Ignacio Torres; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Jujuy, Carlos Sadir; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de San Luis, Claudio Poggi; de San Juan, Marcelo Orrego, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.



La a idea de los mandatarios provinciales es plantear una serie de temas que preocupan en sus jurisdicciones, pero no tienen previsto ir a confrontar, sino a acordar. Sin embargo, miran de reojo las declaraciones de Milei, que pueden poner en riesgo un vínculo frágil, que se sostiene más por esfuerzo del ministro del Interior y de los gobernadores -que saben de la necesidad mutua-, que del Presidente y sus principales referentes de las redes sociales.



La idea es acordar, pero los mandatarios provinciales ya mostraron poder de fuego y la amenaza de volver a activarlo sigue latente.



Otra de las compensaciones que reclamarán será la que había comprometido el exministro de Economía Sergio Massa, al momento de eliminar el Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría. Sin embargo, la mayoría no estaría dispuesta a que se vuelva a cobrar, propuesta que plantea el Gobierno como moneda de negociación. Sumarán, además, los fondos por la rebaja del IVA.





También reclamarán la deuda que mantiene Nación con las provincias hidroeléctricas, por lo que generan las represas, y pedirán debatir su participación en la renovación de las concesiones que vencen este año. Mientras que los gobernadores más afectados por la eliminación de la obra pública, pondrán el tema sobre la mesa, como lo hicieron en la reunión de la semana pasada de la que participó Francos en Salta, con los mandatarios del Norte Grande.



El debate por los fondos previsionales empañó la previa del encuentro



Cuando todo parecía encaminado para la reunión de este jueves, este fin de semana creció un nuevo conflicto, vinculado con una deuda que Nación mantiene con las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales. De las gobernadas por JxC son Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe.



“Las partidas dinerarias que estaban en el presupuesto de 2023, que es el que se prorrogó este año y cuyas partidas se actualizaron ahora, están, o sea, con diferencias de nominación, pero los montos están previstos”, aclaró Francos en declaraciones a radio Mitre.



Sin embargo, reconoció que “lo único que está en discusión, y que siempre estuvo en discusión, es cuáles son los montos a transferir, que es lo difícil”. “La Nación le debe a varias cajas provinciales, algunas han judicializado el tema, y hay algunos amparos, previsto. Pero lo que no está definido, porque hay auditorías, es el monto transferido”, explicó.







Una lista de reclamos y tres respaldos clave



Los gobernadores de JxC llevarán a la mesa con Francos tres respaldos clave: a la renovada Ley Ómnibus, al mega DNU y al Pacto de Mayo, pero también abrirán el debate sobre las cuestiones fiscales y financieras, fundamentalmente centradas en los recursos que corresponden por ley o por derecho, y rechazarán casi unánimemente la reversión de la quita del Impuesto a las Ganancias.



Uno de los planteos se centrará en la compensación de fondos por el Consenso Fiscal de 2017, que coparticipó el 30% del Impuesto al Cheque y que acumula una deuda con las provincias. Además de la necesidad de saldar esa cuenta, los gobernadores pedirán que empiece a cumplirse con lo pautado.



El planteo por ese fondo de compensación de las cajas jubilatorias comenzó en enero, cuando en pleno debate por la primera versión de la Ley Ómnibus habían llegado a un “acuerdo inicial”, que no se cumplió. Por eso, será uno de los temas que los gobernadores llevarán a la mesa de debate de este jueves.



Lo que dejarían fuera de agenda serían temas clave para otros mandatarios provinciales, especialmente los peronistas, como el reclamo por el Fondo Compensador al Transporte del Interior, el Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y los giros correspondientes a Aportes del Tesoro Nacional (ATN).