Corrientes Capital

Argentina juega un amistoso contra El Salvador Viernes, 22 de marzo de 2024 El partido se disputa este viernes en el estadio Lincoln Financial Field de Philadelphia, Estados Unidos. Horario y en qué canal lo transmiten. ¿Por qué no juega Messi?

La Selección Argentina vuelve al ruedo. Este viernes, en Filadelfia, Estados Unidos, el conjunto campeón del mundo enfrentará a El Salvador, en una doble fecha FIFA de amistosos que se cerrará el próximo martes contra Costa Rica. Será a partir de las 21:00 en el estadio Lincoln Financial Field, con televisación de TV Pública y TyC Sports.



No estará Lionel Messi, desafectado por una lesión sufrida con su equipo Inter Miami, pero sí la mayoría de los campeones del mundo en Qatar 2022, en una convocatoria que tuvo varias bajas, pero que no pierde el espíritu y el enfoque: la Copa América de junio próximo, donde deberá defender el título.



La previa del duelo estuvo marcada por las declaraciones del entrenador Lionel Scaloni, quien ratificó que se quedará en el cargo después de meses de incertidumbre, a partir de sus propias palabras tras el triunfo sobre Brasil en el estadio Maracaná, el último encuentro que tuvo la Albiceleste.



La probable formación de Argentina vs El Salvador



Scaloni pondría de entrada en el campo de juego a Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Nehuén Pérez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso o Nicolás González; Ángel Di María y Lautaro Martínez.



Por su parte, El Salvador, que viene de empatar ante la humilde Bonaire -una pequeña isla neerlandesa del Caribe- por un insólito gol en contra, formaría con Mario González; Tereso Benítez, Melvín Cruz, Erick Cabalceta, Jorge Cruz; Diego lores, Oscar Rodríguez, Eric Calvillo, Melvin Cartagena; Nelson Bonilla, Brayan Gil. Su DT es David Dóniga Lara.