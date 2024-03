Estudiantes de La Plata emitió un nuevo parte médico de Javier Altamirano: “Continúa bajo cuidados intensivos”

Miércoles, 20 de marzo de 2024

El Pincha informó sobre el estado de salud del jugador chileno. “Se encuentra estable , alerta , tranquilo con parámetros normales de acuerdo a su patología y tratamiento medicamentoso que recibe”, explicó el club a través de un comunicado oficial.



Javier Altamirano continúa evolucionando luego de haber sufrido una convulsión en el encuentro que Estudiantes de La Plata disputó anoche ante Boca Juniors por la fecha 11 de la Copa de La Liga.



Luego de que este lunes se informara que el mediocampista fue trasladado desde el Instituto Médico Platense, ubicado a pocos metros de la cancha del Pincha, hacia el Hospital Italiano donde se le realizó un estudio complementario, el elenco platense emitió un nuevo parte médico sobre el estado de salud del volante chileno. “Javier Altamirano continúa bajo cuidados intensivos. Se encuentra estable , alerta , tranquilo con parámetros normales de acuerdo a su patología y tratamiento medicamentoso que recibe”, informó la entidad platense.



El médico del club, Hugo Montenegro, había sido el primero en dar precisiones sobre la salud del futbolista. “Fue una convulsión. Ingresó, se le hicieron todos los estudios, laboratorio, una tomografía que dio bien, se descartaron cosas tumorales; de ahora en más quedó en observación. No tenía antecedentes y tampoco hubo un golpe previo a la situación. Queremos transmitir tranquilidad a todos”, fue lo que dijo el profesional de la salud en diálogo con los medios.



Una vez que se conoció que el jugador estaba estable, el que habló fue el entrenador de Estudiantes. “Fue muy difícil, uno entraba al vestuario y los chicos estaban llorando. Es muy querido. Su señora está embarazada y estaba en la platea. Todos buscándola para estar con él. Por suerte, la familia se movió rapidísimo y Javi está acá al frente con su señora”, explicó Eduardo Domínguez en diálogo con ESPN.



El extremo izquierdo chileno de 24 años permanece internado y luego de conocerse las razones de su convulsión, un médico fanático del Pincha, que estuvo presente en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, relató cómo se vivió el angustiante suceso desde la tribuna y ofrece algunas respuestas sobre el caso del trasandino. “Luego de los estudios realizados en el día de hoy, se determinó que la causa de la convulsión sufrida por el jugador fue una trombosis del seno longitudinal superior (cerebro). Se encuentra estable, con la medicación adecuada y a la espera de otros estudios. Permanecerá internado para control evolutivo”, informó el club Pincha en su último parte médico publicado en sus redes sociales.



Marcelo Busquets es médico clínico (Matrícula de la Provincia de Buenos Aires 111.246) y presenció lo ocurrido desde la platea que da a la calle 115. “Habitualmente las trombosis ocurren cuando la sangre no circula. El seno es un lugar por donde pasa la sangre venosa, en la parte superior del cráneo. Por algún motivo la sangre no ha circulado y ahí se ha formado ese trombo”, aseguró en diálogo con Infobae.



Desde el aspecto deportivo, las autoridades de La Copa de la Liga saben que debe resolverse rápidamente cuándo continuará el encuentro entre el León y Boca, porque otros equipos dependen de lo que ocurra con este juego para mantener sus aspiraciones a clasificar a los cuartos de final. La chance de que se reanude el juego a mediados de la próxima semana (martes 26, miércoles 27 o jueves 28), está prácticamente descartada debido a que el Xeneize cuenta con cuatro jugadores citados a las selecciones nacionales y no quiere brindar una ventaja deportiva.



la segunda fecha tentativa para que se lleven a cabo los 63 minutos restantes puede ser el fin de semana del 14 de abril, en el que estaba pautado disputarse la última fecha de la Copa de la Liga (la jornada 14).



El rumor que comenzó a correr con fuerza es la posibilidad de posponer los partidos que involucren a los equipos con chances de clasificar a la fase final del torneo y que ese fin de semana completen el partido Estudiantes y Boca. Luego, ya entresemana, se llevarían a cabo el resto de los partidos pendientes correspondientes a la Zona B de la Copa de La Liga.



Este fin de semana no habrá actividad por el torneo local, debido a la fecha FIFA que tendrá a la selección argentina jugando dos amistosos (ante El Salvador y Costa Rica en Estados Unidos, el 22 y 26 de marzo respectivamente), pero sí Boca Juniors debutará por la Copa Argentina frente a Central Norte de Salta. Este encuentro se llevará a cabo el sábado desde las 20:30 en Santiago del Estero.



Además de las tres jornadas finales de la Copa de La Liga, antes de la disputa de los cuartos de final, varios equipos que pelean por los primeros lugares tendrán sus debuts tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana. Por este motivo, el único hueco posible sería el del fin de semana del 14 de abril y la semana del miércoles 17, que son los únicos días que no hay actividad ni local ni internacional. ¿Habrá acuerdo?