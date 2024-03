Con Argentina como cabeza grupo se sortea el torneo de fútbol masculino en los Juegos Olímpicos de París

Miércoles, 20 de marzo de 2024



El seleccionado dirigido por Javier Mascherano conocerá hoy sus rivales en la cita olímpica de Francia

Aunque no pudo consagrarse campeón en Venezuela, la selección argentina Sub 23 selló su boleto para los Juegos Olímpicos de París junto a Paraguay. De cara a la cita olímpica que se desarrollará desde el 24 de julio al 10 de agosto, hoy se llevará a cabo el sorteo correspondiente en Saint-Denis, a partir de las 16 (hora argentina). El evento se retransmitirá en vivo en el sitio web de la FIFA.



El conjunto dirigido por Javier Mascherano integrará el Bombo 1 y será uno de los cabezas de serie junto al anfitrión, Francia, y dos países de la confederación asiática que todavía deben definirse. El copón 2 tendrá a España, Nueva Zelanda, Paraguay y Marruecos. El 3 a Estados Unidos, Egipto, un africano a definir y Mali. Finalmente el 4 contará con República Dominicana, Israel, Ucrania y el ganador de un playoff internacional que disputarán el cuarto mejor asiático y Guinea (cuarto africano).



Desde la organización anunciaron la presencia del argentino Javier Saviola, quien se consagró en los Juegos de Atenas 2004 con el recordado equipo dirigido por Marcelo Bielsa, más el marfileño Didier Drogba. En el lado masculino, 16 naciones competirán en el torneo olímpico de fútbol. El sorteo los dividirá en cuatro grupos de cuatro elencos. Al final de la fase de grupos, los dos primeros de cada grupo avanzarán a los cuartos de final. Entonces arrancará la clásica fase de eliminatorias hasta la final, que entregará la medalla de oro.



Bombo 1: Francia, mejor asiático, segundo mejor asiático y Argentina





Bombo 2: España, Nueva Zelanda, Paraguay y Marruecos



Bombo 3: Estados Unidos, Egipto, tercer mejor asiático y Mali



Bombo 4: República Dominicana, Israel, Ucrania y ganador de repechaje (Guinea o el cuarto asiático)



Desde el 15 de abril al 3 de mayo se llevará a cabo en Qatar la Copa Asiática Sub 23 que definirá a los tres clasificados de ese continente (el cuarto disputará un repechaje contra un africano. Competirán 12 países: Qatar, Australia, Jordania, Indonesia (Grupo A), Japón, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, China (Grupo B), Arabia Saudita, Irak, Tailandia y Tayikistán (Grupo C).



Las sedes elegidas para los campeonatos de fútbol fueron París, Marsella, Lyon, Burdeos, Saint-Étienne, Nantes y Niza. Vale recordar que además de los futbolistas Sub 23, cada conjunto nacional tendrá derecho a elegir tres futbolistas mayores.



MEDALLERO HISTÓRICO DE ORO:



Hungría 3



Argentina, Reino Unido, Uruguay, Unión Soviética y Brasil 2



Bélgica, Italia, Suecia, Yugoslavia, Polonia, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Francia, España, Nigeria, Camerún y México 1



LOS PAÍSES CLASIFICADOS AL TORNEO FEMENINO:



· Francia (país anfitrión)



· Estados Unidos (Torneo de la CONCACAF 2022)



· Brasil (Copa América 2022)



· Colombia (Copa América 2022)



· Canadá (Play-off de la CONCACAF)



· España (Liga de las Naciones 2023-2024)



· Alemania (Liga de las Naciones 2023-2024)



· Japón (Preolímpico de la AFC)



· Australia (Preolímpico de la AFC)



· Nueva Zelanda (Preolímpico de la OFC)



· Por determinar (Preolímpico de la AFC)



· Por determinar (Preolímpico de la AFC)



*Doce equipos participan en el torneo de fútbol femenino de los Juegos Olímpicos de París 2024. El sorteo les repartirá en tres grupos de cuatro. Al final de la ronda preliminar, los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros clasificados avanzarán a los cuartos de final. Entonces arrancará la clásica fase de eliminatorias hasta la final, que entregará la medalla de oro.