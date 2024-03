Colaboración de Ráfaga y Soledad para nueva versión

Lunes, 11 de marzo de 2024

La banda argentina de cumbia viene haciendo un trabajo de renovación de sus temas más icónicos y en esta ocasión tiene como invitada especial a Soledad para una nueva versión de "La luna y tú"



Ráfaga y Soledad se unen en una explosiva colaboración. “La luna y tú”, el clásico de Ráfaga en colaboración con Soledad, se presenta como una versión poderosa, acompañada por un sonido completamente actualizado y con la magia que solo los grandes artistas de trayectoria pueden lograr.



Con la destacada producción de Ráfaga, la talentosa artista de Arequito, ganadora de Premios Diamante, múltiples discos de Oro y de Platino, así como poseedora de un Latin Grammy y nominada a otro, se une a la mítica banda número 1 de la cumbia nacional. Juntos, logran una versión con una performance eficaz y bien equilibrada de “La luna y tú”, que sonará en cada celebración argentina.



“De los artistas argentinos que teníamos ganas de invitar, Sole fue una de las primeras con la que deseábamos compartir una de nuestras canciones. Al principio, no sabíamos cuál, pero en algunas charlas surgió la idea de hacer ‘La luna y tú’, y acá estamos, felices de que haya aceptado, ya que nos conocemos hace muchos años y tenemos una gran admiración por ella, tanto como artista como persona”, declaró entusiasta Puchetta.



Mientras tanto, Soledad compartió: “La luna y tú de Ráfaga fue una de las canciones que más canté y bailé en mis salidas con amigos. Pasaron algunos años y hoy la canto con las mismas ganas, no solo recordando momentos felices, también con la alegría que me hace sentir esta bonita invitación!!! A disfrutarla a todo volumen!!!”



En una era donde las colaboraciones definen la diversidad musical, Ráfaga se alza como el ícono de la música popular argentina que todos anhelan tener en sus proyectos. Con casi tres décadas de trayectoria, la banda no solo ha cimentado un legado de éxitos, sino que también se ha convertido en el epicentro de un fenómeno colaborativo que llevó su música a nuevas alturas.



El año pasado fue excepcional para Ráfaga, con lanzamientos que conquistaron audiencias globales. “Mentirosa remix” con María Becerra superó los 27 millones de vistas, permaneciendo en el top 50 de videos musicales más populares durante más de dos meses. Entre otras colaboraciones como “Caramelo de limón” con Ricky Maravilla, “Adiós” con María Becerra, “Llore” con Robleis y “Una ráfaga de amor” junto a Lil Cake. Iniciando este 2024 con “Si tú la ves” con MYA y recientemente “Todo comenzó bailando (Remix)”, una colaboración única con Emanero y Márama, donde Ráfaga sigue siendo el epicentro de un movimiento musical y logra fusionar talentos de diferentes géneros y de distintas generaciones, demostrando su capacidad de reinventarse.



El 2024 comenzó de manera espectacular con un show multitudinario en la explanada del Monumento Histórico Nacional Lobos Marinos de Mar del Plata. La gira internacional incluyó las Islas Canarias, con planes de regresar para una gira europea. Actualmente, la banda conquista escenarios chilenos.

La influencia de Ráfaga trasciende las fronteras argentinas; son auténticos embajadores de la cumbia a nivel internacional. Bajo el liderazgo de Ariel Puchetta, la banda conmemora su trayectoria presentando nuevos temas que marcan un hito en la escena musical.



Con una formación compuesta por talentosos músicos, Ráfaga trasciende barreras sociales con canciones que son un llamado irresistible a la celebración y la alegría. La colaboración con Soledad Pastorutti es solo el comienzo de un año que promete seguir escribiendo una historia de éxitos.