Andrea Bocelli: Nuevo single y participación en Viña del Mar Lunes, 26 de febrero de 2024

El artista lírico italiano Andrea Bocelli estrenpo la canción "Dare to be" junto a su hija Virginia Bocelli. El tema forma parte de la película "Cabrini" que se estrenará el próximo 8 de marzo.

Tras presentar el nuevo tema y videoclip "Dare to be" de la película "Cabrini" junto a su hija, el artista se presentará en el Festival Internacional de la Canción Viña del Mar 2024



Tras presentarse en vivo en Estadio Olimpico de Santo Domingo, el cantante participará esta noche en el Festival Internacional de la Canción Viña del Mar, en Chile.



A continuación les compartimos el estreno de videoclip, y les contamos que la película "Cabrini" cuenta la historia de la famosa misionera católica romana y futura santa Francesca Cabrini. Es una oda al poder de la fe y la perseverancia: Andrea Bocelli ha grabado doce óperas completas.



Además de discos con canciones clásicas y música romántica, es reconocido internacionalmente y ha vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo.