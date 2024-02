Corrientes Capital

El dinero que circularía dentro de 45 días en La Rioja

Miércoles, 21 de febrero de 2024

Los bonos de cancelación de deuda se utilizarían para cubrir el 30 por ciento del salario de los trabajadores de la gestión pública provincial, mientras que el otro 70 por ciento se abonaría en pesos.



El pasado 17 de enero la Legislatura de La Rioja aprobó la creación de un Bono Cancelación de Deuda (Bocade) que llevará la denominación de "El Chacho" en honor al caudillo Ángel Vicente Peñaloza. Ahora, se conoció cómo serán las cusimonedas provinciales que entrarán en circulación dentro de 45 días.



En aquel entonces el gobernador Ricardo Quintela explicó que la creación y emisión de dicho bono fue una iniciativa tomada de manera "obligada" debido a "la crueldad del ajuste" que aplicó en Gobierno macional sobre la economía del país. El proyecto que fue debatido en la Legislatura de manera intensa durante la 16ta sesión extraordinaria, finalmente se aprobó por un total de 22.500 millones de pesos.



Se estima que se emitirán alrededor de $15.000 millones de Bocades con denominaciones de 1.000; 2.000; 5.000; 10.000 y 50.000 pesos. Los bonos llevarán la imagen del caudillo Peñaloza.



Con esta cuasimoneda, se espera cubrir el 30% del salario de los trabajadores de la administración pública, mientras que el otro 70% se cobrará en pesos de manera física o virtual, según la información de NA. Además, "El Chacho" será válido para su utilización en los comercios de La Rioja y funcionará también para pagar impuestos. El Estado municipal, empresas y entidades descentralizadas, autárquicas están obligadas a partir de la reglamentación a aceptar la cuasimoneda "en cancelación total o parcial de sus créditos en dinero".





"Aproximadamente en 45 días tendremos la emisión física del bono y después definiremos cómo se distribuirán los bonos", detalló Quintela en un diálogo con el medio local Nueva Rioja. Para concluir, detalló que la cusimoneda funcionará como el peso con la diferencia de que, según aseguró, no sería tan suceptible a la devaluación.



Desde el inicio, el proyecto generó varias reacciones del arco político, entre ellas la del presidente Javier Milei, quien se expresó al respecto en las redes sociales. "Pensar que en la campaña me trataron de loco por postular un esquema en el que hubiera una libre competencia de monedas y ahora la impulsan", habría escrito a mediados de enero desde Davos, mientras asistía al Foro Económico Mundial que se desarrollaba en esa ciudad de Suiza.



"Bienvenidas las monedas provinciales a la competencia", expresó. "Les quiero señalar, a diferencia de lo que pasó en el pasado, de ningún modo van a ser rescatadas por el Gobierno Nacional", advirtió.



"A diferencia de lo que pasó otras veces, de ningún modo van a ser rescatadas por el Gobierno nacional", le replicó Quintela en declaraciones a radio 10. "El respaldo del bono está realizado con la provincia, no le pide a la Nación el rescate del bono, creo que se confunde. La provincia de Buenos Aires pudo haber pedido, pero nosotros nunca le pedimos a Nación el rescate de los bonos", añadió.



El ministro del Interior, Guillermo Francos, por su parte, también se refirió al tema al definir como "ilegal las cuasimonedas". "Hay un pacto fiscal que impide la emisión de cuasimonedas, que en realidad son bonos", expresó el funcionario. "Es ilegal lo de La Rioja. Conforme a la ley y los convenios de consenso fiscal, esto tiene determinadas sanciones dentro del propio convenio. Lo más importante de todo es que el Estado nacional no le va a recibir cuasimonedas o bonos de la provincia que quiere emitir el gobernador de La Rioja", expresó en diálogo con el periodista Alejandro Fantino, por Neura Media.



A principio de año, el gobernador riojano defendió su propuesta al alegar que ya fue realizada en otras ocasiones. "Ya se ha implementado en una oportunidad, se llamaba Bono de Certificado de Cancelación de Deuda cuando Carlos Menem era gobernador, y -además- en el año 2000. Con eso se pagaba un porcentaje del salario, que es lo que pensamos hacer aquí, hasta que se normalice la situación con la Nación", agregó al referir a la deuda que mantiene el Estado con las provincias por los fondos coparticipables.