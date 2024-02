"Los políticos son una mierda que la gente los desprecia" Martes, 20 de febrero de 2024 El economista liberal y Presidente de la Nación, Javier Milei volvió a redoblar su apuesta contra “la casta política” y sus privilegios. "La miserabilidad de la casta política frente a sus privilegios que no quiere ceder", afirmó.

Empezaron a sacarle pedazos a la ley empezaron a mutilarla, empezaron a desguazarla (…) ", denunció en referencia a su proyecto de Ley de Bases que buscaba introducir reformas estructurales. Según Milei, "la miserabilidad de la política que defiende sus privilegios no le importa que “ustedes estén peor porque lo único que les importa es estar bien ellos”.



Milei también cuestionó la oposición al decreto de necesidad y urgencia que su gobierno envió. "A todos los presidentes les dejaron pasar un montón de decretos de necesidad y urgencia. Es la primera vez que un decreto le devuelve libertad a la gente", expresó con indignación.



De este modo, el presidente consideró que el DNU, "promueve estructuras de mercado competitivas y además elimina un montón de privilegios de la política”, pero que, a los cuales los funcionarios políticos se oponen firmemente. Y añadió: "Bueno... cambiemos el supuesto sobre que los políticos no son ángeles y son soretes, ahí les va a dar bien".