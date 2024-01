PREDICCIONES DEL LUNES 29

Lunes, 29 de enero de 2024



Todos los signos del horóscopo, previstos para la jornada del lunes 29.



Aries



Horóscopo de hoy: Recuperarás fuerzas para estar preparado ante los eventos que llegan. Tendrás cambios importantes que requerirán toda tu atención.





Salud: Le prestas demasiada atención a lo que la gente espera de ti, cuando debieras concentrarte en lo que sientes y en lo que eres capaz de hacer.



Amor: Tu pareja te dará confianza y energía. La consigna es apostar al milagro de compartir y resolver pronto las diferencias.



Dinero: Las cuestiones de dinero te provocan cierta ansiedad. Harás bien en consultar a expertos y pedir un préstamo.





Tauro



Horóscopo de hoy: Deberás esmerarte a la hora de decir una verdad dolorosa, hazlo con dulzura. Tendrás ganas de hacer cambios, pero habrá limitaciones.



Salud: Si decides adoptar una actitud positiva, cualquiera que esta sea, superarás todos los obstáculos y las influencias negativas que te acechen. Sonríe.



Amor: Nostalgia por amores del pasado. También puede haber un reencuentro con una relación anterior. Idealizaciones románticas.



Dinero: Hoy cuentas con todo lo necesario para tener éxito, depende de tus propias fuerzas y capacidades y no de la ayuda

exterior.





Géminis



Horóscopo de hoy: Nadie puede vencerte hoy. Tu único enemigo es el tiempo y tienes que apurarte para alcanzar el plazo establecido.



Salud: No te dejes llevar por complicados razonamientos y escucha más tu sensibilidad. Trata de trabajar menos para tener más momentos de ocio.



Amor: Posibilidades románticas y sensuales en viajes, cursos, ámbitos universitarios o culturales, o con personas extranjeras. Aventuras.



Dinero: Ganarás algunos puntos en la medida en que se reconozcan tus cualidades de dirigente, eso te llevará a asumir responsabilidades.





Cáncer



Horóscopo de hoy: La flexibilidad y la generosidad le darán una esperanza a las relaciones conflictivas. Mensajes que llegan por vías inesperadas.



Salud: Es indispensable que evites percances nerviosos, por lo que es aconsejable una vida regular, sin permitir que te agobien con tensiones.



Amor: Estás preparado para nuevas oportunidades en lo amoroso. No desaproveches la luna llena para hacer lo que más te gusta, de a dos.



Dinero: Trabajarás demasiadas horas y asumirás compromisos imposibles de sobrellevar para alguien menos fuerte de lo que tú eres.





Leo



Horóscopo de hoy: Entre algunos de tus familiares se darán malos entendidos, quizás por celos o por algún descuido al hablar.



Salud: Si deseas poder y riqueza, primero debes ser rico en tu conciencia. Revisa los pensamientos y creencias que te limitan y no tengas miedo a actuar.



Amor: Son días más que propicios para estrenar un nuevo amor. Solo bastará con tener ganas de salir y conocer nuevas personas.



Dinero: Tendrás un golpe de suerte en juegos de azar que te dejará muy bien posicionado económicamente. No lo arruines e inviértelo.





Virgo



Horóscopo de hoy: Puede que te ataquen y te tengas que defender frente a conocidos. No temas, tienes la razón, y al final la verdad saldrá a flote.



Salud: Ama lo que haces en tu trabajo o en tu casa y te sentirás libre. Deja de ver solo en lado negativo y pesimista de las cosas.



Amor: El amor se renueva de la mano de una mayor carga erótica. Las sorpresas y la originalidad encienden la llama de relaciones antiguas.



Dinero: Tus proyectos tendrán un giro importante, pero para tu bien. Quien se beneficia serás tú, así que no tengas miedo.





Libra



Horóscopo de hoy: Vas a tener un espíritu divertido y vital que te va a ayudar muchísimo a soltar la rigidez y los problemas que se puedan presentar.



Salud: Nadie puede enseñarte a ser tú mismo. Sin embargo, considera lo que a otros les ha dado resultado para lograr el éxito.



Amor: Con tu pareja, procura evitar discusiones innecesarias y mejor concéntrate en hacer que las cosas funcionen con menos problemas.



Dinero: Estarás muy solicitado en el ámbito laboral. Será un período de hiperactividad, inspiración, condecoraciones y avances.





Escorpio



Horóscopo de hoy: Las relaciones familiares representan un reto y sentirás amenazada tu estabilidad emocional, ve más allá de lo superficial.



Salud: Cuando los demás hagan sus propios arreglos y esperen que tú hagas lo propio, no debes aceptar. Así que mejor actúa por tu cuenta.



Amor: El espíritu romántico está a la orden del día. Toma las cosas con calma aunque te sientas muy animado.



Dinero: Dar un salto a trabajos mejor remunerados es una opción que se destaca en ti. Maneja las posibilidades con el mayor criterio.





Sagitario



Horóscopo de hoy: Marte va a sacar tu lado más impaciente. El mejor consejo que pueden darte los astros es que cuentes hasta diez antes de enfurecerte.



Salud: Duerme, duerme y duerme, es la mejor terapia para este día. Necesitas dosis extras de descanso y algo de desconexión.



Amor: Prepárate para escuchar propuestas osadas y utiliza tu cuerpo y tu sensualidad para pasar una velada sumamente excitante.



Dinero: Harás con acierto lo relacionado a la administración, la selección de personal y la determinación de rutinas según producción.





Capricornio



Horóscopo de hoy: Ponte el objetivo de ser más humilde y todo te irá mejor. Las relaciones se basan en el amor, no en cosas tan superficiales.



Salud: Las verduras y frutas te darán la vitalidad que necesitas para sobrellevar los arduos días de trabajo intenso que te esperan.



Amor: Atraviesas un período de emociones intensas, donde habrá magníficas oportunidades para encontrar a esa persona especial.



Dinero: Es momento de saber reivindicar activamente lo que te corresponde laboralmente. Hazlo de forma natural y sin irritarte.





Acuario



Horóscopo de hoy: Te levantarás de buen humor y te saldrá todo bien. Hoy es tu día de suerte así que aprovecha porque no se repetirá por un largo tiempo.



Salud: En este momento cuida tu alimentación para mantener un sistema nervioso equilibrado. El ejercicio te resultará imprescindible.



Amor: Tu pareja va a notar tu irritabilidad mucho más directamente que nadie. No te sorprendas si abundan entre ustedes discusiones.



Dinero: Dolores de cabeza te harán tomar remedios que ya conocías. Los nervios de estos días pueden ser la causa de esas molestias.





Piscis



Horóscopo de hoy: Hoy estarás más creativo e ingenioso que nunca. Avanzarás en tu proyecto personal a pasos agigantados.



Salud: El sauna y la natación te pueden traer la relajación que necesitas. Anímate a probar técnicas distintas a las habituales.



Amor: Si alguien pone a prueba tus sentimientos, se quedará sorprendido de la lealtad y la sinceridad con la que puedes manifestarte.



Dinero: Si te lo propones, hoy puede ser un día de muy buenos resultados económicos, pon mucho entusiasmo en tu trabajo y profesión.