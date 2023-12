Keith Richards cumplió 80 años Martes, 19 de diciembre de 2023

El guitarrista y co líder de la banda británica Los Rolling Stones, quien afirma "No envejezco, evoluciono", cumple 80 años y se encuentra en plena actividad.

El músico Keith Richards, miembro destacado de la icónica banda Los Rolling Stones, nació un 18 de diciembre de 1943, alcanzando hoy la cifra de 80 años y teniendo la dicha de seguir deleitándonos con su presencia en la escena musical.



Keith Richards ha encarnado como pocos el lema de "sexo, drogas y rock and roll". A pesar de su reputación legendaria y su pasado salvaje, el guitarrista de los Rolling Stones celebra hoy sus 80 años, demostrando que es también un hombre capaz de mantener relaciones largas y estables.



Una de esas relaciones duraderas es la que ha sostenido con Los Rolling Stones, la banda que cofundó en 1962 junto a Mick Jagger, Brian Jones, Bill Wyman y Charlie Watts. A lo largo de los años, continúan girando por todo el mundo, y en septiembre pasado, lanzaron su primer álbum en 18 años.



Además de su compromiso con la música, Richards también ha demostrado estabilidad en su vida personal al celebrar 40 años de matrimonio con la modelo Patti Hansen. Su capacidad para mantener tanto una carrera musical exitosa como relaciones duraderas da testimonio de su versatilidad y resiliencia a lo largo de los años. Él junto a sus compañeros han dado vida a una de las bandas de rock más importantes de la historia que ha inspirado a muchas de las bandas argentinas que hoy siguen su legado y su estilo.



Celebramos a Keith Richards y a su trayectoria compartiendo el videoclip de “Jumpin’ Jack Flash (Live at Racket, NYC 2023)” estrenado hace solo unas horas: