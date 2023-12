Valdés informa pago del Plus de Refuerzo y alista anuncio de Bono Navideño Lunes, 11 de diciembre de 2023

El gobernador Gustavo Valdés comunicó el cronograma de liquidación del beneficio correspondiente a diciembre, de $25 mil por agente de la administración pública provincial. Inicia este martes 12 y se extiende hasta el viernes 15.

A través de sus redes sociales @gustavovaldesok, el Mandatario dio a conocer que el pago del Plus de Refuerzo de $25 mil por agente (activos, jubilados y pensionados) de diciembre desde este martes 12. Esta jornada percibirán aquellos con Documento Nacional de Identidad terminados en números 0, 1, 2 y 3.



El cronograma continúa el miércoles 13, con el pago a aquellos con documentos terminados en números 4 y 5. El jueves 14, DNI finalizados en 6 y 7. La liquidación de este adicional termina el viernes 15, jornada que cobrarán aquellos con 8 y 9.



Mientras se alista el anuncio del beneficio del Bono Navideño para los agentes de la administración pública provincial, el Gobierno de Corrientes vuelca en concepto de pago del Plus de Refuerzo, unos $2.190 millones.



Con esta inyección a la economía correntina, más el pago del Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado) de $27.650 por agente, la Provincia ya acumula $4.480 millones inyectados una inyección en los primeros quince días de diciembre.



Pagos

Este mes de diciembre, el Gobierno de Corrientes abona a los agentes de la administración pública provincial (activos, jubilados y pensionados) el Adicional Remunerativo Mensual, el Plus de Refuerzo, la segunda cuota del sueldo anual complementario (medio aguinaldo), el Bono Navideño, y el haber mensual