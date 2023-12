Daddy Yankee "Cristo vive en mi" y lo dijo ante todo el público

Martes, 5 de diciembre de 2023



El famoso artista musical puso fin a su carrera musical y anunció que dedicará el resto de su vida a la religión. El artista compartió en sus redes sociales que usará todas las herramientas que le dio la fama para esparcir el evangelio por el mundo



Durante el último show de su carrera, Daddy Yankee anunció en el escenario que se alejará de la música y pasará el resto de sus días profesando la palabra de Dios. El cantante afirmó que tiene un nuevo comienzo, “el de vivir su vida para Cristo”.



En su quinta presentación del cierre de su gira “Legendaddy” en Puerto Rico, el artista dio un discurso de 3 minutos en el escenario y contó a sus fans: “Es el más importante de mi vida. Y se los quiero compartir, porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito”.



Yankee reveló que durante mucho tiempo se sintió vacío en la vida y que a pesar del éxito nunca fue totalmente feliz, pero que esos días terminaron ya que encontró la respuesta que necesitaba en la Biblia y en Dios, y confesó: “Jesús vive en mí y que yo viviré para Él”.



“Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: ‘¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?'”, dijo el cantante en su último show.



El inicio desde Puerto Rico

Daddy Yankee dijo que usará todas las herramientas que le dio la fama, como la música, las redes sociales, las plataformas para divulgar a fe, empezando por Puerto Rico. “Todo lo que Jesús me entregó, es ahora para el reino”, afirmó el artista.



“Muchas gracias Puerto Rico y espero que ustedes caminen conmigo en este nuevo comienzo”, dijo Yankee y le advirtió a sus fans que no sigan a ningún hombre, si no que “sigan a Jesucristo”, porqué “Él es el camino, la verdad y la vida”.



“¡Por fin, llegué a la meta! Soy libre. Amén!”, concluyó el representante del reggaetón quien ahora se une junto a Héctor “El Father”, Farruko, Voltio, Gocho, Jomar “El Caballo Negro”, Larry Over y El Sica, al grupo de artistas que se aleja de la música y dedica su vida al evangelio.