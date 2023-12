Emilia agotó 100 mil entradas en menos de 10 horas Martes, 5 de diciembre de 2023

La artista urbana Emilia Mernes no para de romper récords y es una de las cinco cantantes latinas femeninas más escuchadas a nivel global.

Los minutos pasaban y los estadios se llenaban, uno tras otro, Emilia agotaba fecha tras fecha. Así, en cuestión de 10 horas, la cantante rompió un récord y colmó 10 Movistar Arena, en total fueron 100.000 entradas. Inmediatamente, su nombre se convirtió en tendencia, colocándose en la primera artista global en alcanzar este logro: en resumen los shows serán los días 6, 7, 19, 20, 21, 23 de abril y 3, 29, 30, 31 de mayo.



Minutos después, la cantante de “Cuatro Veinte” agradeció el cariño de sus fans a través de su cuenta de Instagram: “Estoy muy emocionada, estoy tratando de procesar esta información, para mí iba a ser un día relativamente normal, sí especial porque hoy salía con las fechas del Movistar Arena, pensé en vender uno, pensé en vender dos, pero diez, en diez, once horas. Es una puta locura. Nada, estoy con mucha mezcla de sentimientos, muy contenta, muy feliz, agradecida de corazón porque esto es gracias a ustedes”.



Tras el lanzamiento de su nuevo disco .mp3, la artista conquistó no solo el corazón de sus fans, sino también los rankings de las principales plataformas de música. Apenas salió, debutó como el álbum femenino número uno mundialmente, alcanzando el cuarto lugar en la lista Global de Spotify.





Al mismo tiempo, la cantante de Nogoyá, Entre Ríos, se adueñó del top 10 de canciones en esa plataforma en Argentina. En la lista aparecían hits como: “La Original.mp3″, la reciente colaboración con Tini que también llegó al puesto #1 de los charts de radio; “No se ve.mp3″, junto a Ludmilla y Zecca; y “Exclusive.mp3″, que figura actualmente en el top #7 de canciones argentinas de Spotify.



Otro de los temas que se destaca es “Guerrero.mp3″, el cual tiene un emotivo homenaje a su padre, un conmovedor tributo a uno de sus momentos más oscuros y una exploración de sus emociones. Desde luego, Emilia no podía dejar fuera uno de los temas que definieron el verano, la colaboración con la reina de la favela brasileña, Ludmilla, en “No_Se_Ve.mp3″, una canción que ha acumulado más de 370 millones de vistas. Este éxito arrollador aporta un nivel adicional de entusiasmo al disco.



Otra emocionante canción en el álbum es “Jet_Set.mp3″, que suma el elemento sorpresa a este viaje en el tiempo. Sin embargo, los fans tendrán que esperar hasta el próximo año para escuchar esta nueva colaboración con otra de las artistas latinas más destacadas de la música, Nathy Peluso. El tema es un himno empoderador para las mujeres a las que busca inspirar. Además, “.mp3″ se estableció en el top 100 global de álbumes en Spotify, batiendo todos los récords con millones de reproducciones. Ante este panorama, la artista decidió que era el momento de comenzar una gira por el mundo.