Horóscopo semanal del 4 al 10 de diciembre

Lunes, 4 de diciembre de 2023



Esta semana Venus entra en la constelación de Escorpio, generando grandes cambios en el amor para todos los signos. ¡Descubre cómo te afectará en nuestro horóscopo semanal del 4 al 10 de diciembre



¿Quieres saber qué te deparan los astros para esta semana del 4 al 10 de diciembre? En el horóscopo diario de CLARA traemos predicciones para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.



En el horóscopo de hoy son varios los fenómenos astrológicos que debemos tener en cuenta. Esta semana Venus ingresa en Escorpio y tendremos Cuarto Menguante en Virgo.



Para averiguar cómo va a afectar todo esto a tu signo del zodiaco en el amor, el trabajo, la salud y el dinero, sigue leyendo nuestro horóscopo gratis. Entra aquí si no tienes claras las fechas de cada signo.



RANKING HORÓSCOPO SEMANAL DEL 4 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2023

HORÓSCOPO SEMANAL DE ARIES

Aries, esta semana te darás cuenta de que tu mayor fortuna se encuentra en las personas que te rodean.



Amor. En el amor, Aries, esta semana no te sorprenderá tu pareja, sino tus amigos. Porque son los más leales del mundo, y harán todo cuanto esté en su mano para demostrártelo.



Dinero. Con respecto al dinero, Aries, esta semana pueden surgir algunas dificultades que deberías tener en cuenta. No te permitas gastar más de lo que creas que te puedes permitir.



Salud. En cuanto a la salud, Aries, esta semana puede que te sientas algo decaída en algún momento. Por suerte, tienes a tu lado a personas para cuidarte como te mereces.



Número de la suerte semanal para Aries: 2



Número de la suerte semanal para Aries: 2





HORÓSCOPO SEMANAL DE TAURO

Tauro, esta semana se presentará la oportunidad de hacer un viaje muy importante.



Amor. En el amor, Tauro, esta semana vas a tener la oportunidad de viajar con esa persona que te hace tan feliz. Disfruta al máximo de su compañía, porque te lo mereces.



Dinero. Con respecto al dinero, Tauro, esta semana tienes que ampliar tus perspectivas laborales. Piensa más allá, ábrete a nuevas experiencias y oportunidades, y tu bolsillo lo agradecerá.



Salud. En cuanto a la salud, Tauro, esta semana te sientes llena de energía. Justo lo que necesitas para lo que viene, porque no vas a parar quieta en toda la semana.



Número de la suerte semanal para Tauro: 6



HORÓSCOPO SEMANAL DE GÉMINIS

Géminis, esta semana te darás cuenta de que tu mayor tesoro es tu familia, porque siempre están a tu lado.



Amor. En el amor, Géminis, esta semana tu familia va a ser la clave de muchos momentos de película. Tienes suertes de tenerlo, y deberías recordárselo ahora que están contigo.



Dinero. Con respecto al dinero, Géminis, esta semana puede que haya algún pequeño inconveniente. Pero nada que no puedas arreglar con el consejo de alguien más experimentado que sea de tu confianza.



Salud. En cuanto a la salud, Géminis, esta semana nada puede tumbarte. Tienes mucha energía, pero, sobre todo, tienes mucha paz mental. Y eso es lo más importante.



Número de la suerte semanal para Géminis: 5

HORÓSCOPO SEMANAL DE CÁNCER

Cáncer, esta semana las cosas no van a ser sencillas para ti. Puede que haya llegado el momento de decir adiós.



Amor. En el amor, Cáncer, esta semana una posible ruptura pondrá tu mundo de cabeza. Ten cuidado con lo que dices y lo que haces por medio del enfado, porque podrías arrepentirte.



Dinero. Con respecto al dinero, Cáncer, esta semana puede que pierdas algo que para ti era muy importante. Algo que, además de valor sentimental, tenía un gran valor material.



Salud. En cuanto a la salud, Cáncer, esta semana te sientes bien, aunque debes tener cuidado con la bajada de las temperaturas, porque podrían sentarte mal.



Número de la suerte semanal para Cáncer: 8

HORÓSCOPO SEMANAL DE LEO

Leo, esta semana vas a ser víctima de los cotilleos y los chismorreos de personas que no te quieren.



Amor. En el amor, Leo, esta semana tendrás que refugiarte en aquellas personas en las que confías para poder hacer frente a las mentiras y los chismes que se cuentan de ti.



Dinero. Con respecto al dinero, Leo, esta semana debes cuidar bien de tu reputación, porque te puede afectar de forma negativa en lo laboral. Y, en consecuencia, en lo relacionado con lo financiero.



Salud. En cuanto a la salud, Leo, esta semana puede que te sientas más triste que nunca. Refúgiate en las personas que son de tu confianza y verás como, poco a poco, todo pasa.



Número de la suerte semanal para Leo: 1

HORÓSCOPO SEMANAL DE VIRGO

Virgo, esta semana debes invertir mucho tiempo en el cuidado personal para aprovechar la energía del Cuarto Menguante.



Amor. En el amor, Virgo, esta semana debes dedicártela a ti misma, y solo a ti. Cuídate como nunca nadie te ha cuidado y ponte por delante de todo lo demás.



Dinero. Con respecto al dinero, Virgo, esta semana no debes preocuparte por las finanzas. Tienes todo muy bien atado. Hasta puedes permitirte un pequeño capricho.



Salud. En cuanto a la salud, Virgo, esta semana podrás recargar toda la energía perdida en las semanas anteriores, porque el Cuarto Menguante te dará espacio para cuidarte.



Número de la suerte semanal para Virgo: 9

HORÓSCOPO SEMANAL DE ESCORPIO

Escorpio, esta semana Venus entra en tu constelación para llenar tu vida de amor.



Amor. En el amor, Escorpio, esta semana vas a tener muy buena suerte. Si estás soltera, es muy probable que estos días conozcas a esa persona que hará que todo cambie.



Dinero. Con respecto al dinero, Escorpio, esta semana todo va sobre ruedas. Puedes olvidarte un poco de estos asuntos tan serios y darte un capricho, porque te lo mereces. Pero sin pasarse.



Salud. En cuanto a la salud, Escorpio, esta semana te encuentras mejor que nunca. Es una buena semana para conectar con tu "yo interior" por medio de la meditación, reforzando tu relación contigo misma.



Número de la suerte semanal para Escorpio: 7

HORÓSCOPO SEMANAL DE SAGITARIO

Sagitario, esta semana vas a tener mucho éxito en todo lo que te propongas, pero especialmente en lo profesional.



Amor. En el amor, Sagitario, esta semana debes trabajar en tu autoconfianza. Porque es todo lo que necesitas para abrir tu corazón a todo el amor que te rodea.



Dinero. Con respecto al dinero, Sagitario, esta semana vas a tener éxito en todo lo que te propongas. Es una buena semana para poner en marcha negocios o inversiones.



Salud. En cuanto a la salud, Sagitario, esta semana puede que sientas algún que otro dolor de cabeza. Pero nada que no puedas arreglar con una buena hidratación y descanso de calidad.



Número de la suerte semanal para Sagitario: 2

HORÓSCOPO SEMANAL DE CAPRICORNIO

Capricornio, esta semana vas a recibir una crítica muy dolorosa de alguien que te importa mucho.



Amor. En el amor, Capricornio, esta semana no lo vas a pasar bien, porque alguien en quien confiabas va a destinarte unas palabras que duelen mucho. Una crítica que no tiene nada de constructiva.



Dinero. Con respecto al dinero, Capricornio, esta semana no debes permitir que nadie te haga dudar de tus métodos, porque solo tú conoces tus auténticos objetivos.



Salud. En cuanto a la salud, Capricornio, esta semana puede que te sientas un poco baja de ánimos. Practicar algo de ejercicio al aire libre puede ayudarte a ordenar tus ideas.



Número de la suerte semanal para Capricornio: 5

HORÓSCOPO SEMANAL DE ACUARIO

Acuario, esta semana vas a tener que enfrentarte a una injusticia que te hará mucho daño.



Amor. En el amor, Acuario, esta semana te darás cuenta de que no siempre vas a poder proteger a las personas que más quieres, aunque pongas todo de tu parte para hacerlo.



Dinero. Con respecto al dinero, Acuario, esta semana las cosas se tuercen un poco. Hay problemas en el trabajo, y no hay mucho que esté en tu mano para solucionarlo.



Salud. En cuanto a la salud, Acuario, esta semana puede que sientas molestias en el estómago. Es muy probable que se deban al estrés o la ansiedad, debes tomártelo con más calma.



Número de la suerte semanal para Acuario: 3



HORÓSCOPO SEMANAL DE PISCIS

Piscis, esta semana puede que pases por algunos problemas muy incómodos relacionados con el trabajo.



Amor. En el amor, Piscis, esta semana tienes que apoyarte en las personas en las que realmente confías. Sus consejos serán la clave para que resuelvas algunos asuntos.



Dinero. Con respecto al dinero, Piscis, esta semana no hagas movimientos muy arriesgados. Hay algunos problemas en tu entorno laboral que debes resolver antes de seguir gastando.



Salud. En cuanto a la salud, Piscis, esta semana el estrés puede jugarte una mala pasada. Intenta relajarte, buscar espacios en los que estar en calma y descansar todo lo que necesites.



Número de la suerte semanal para Piscis: 8