Lizzo demandada por someter a una colaboradora a “racismo e intimidación”

Lunes, 27 de noviembre de 2023



Hace pocas semanas tres bailarinas también la denunciaron públicamente.



La cantante estadounidense Lizzo fue demandada por una excolaboradora que alegó ante el Tribunal Superior de Los Ángeles haber sido sometida a una “cultura de racismo e intimidación” durante una gira de la artista.



La demanda impulsada por la estilista Asha Daniels nombra a Melissa Viviane Jefferson, conocida mundialmente como Lizzo, y a los supervisores de la productora Big Grrl Big Touring, hace también referencia a los hechos denunciados en agosto por las bailarinas las Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodríguez.



Las bailarinas presentaron pruebas de la mala relación que tuvieron con Lizzo y su productora Big Grrrl Big Touring, Inc. y Shirlene Quigley, capitana del equipo de baile, y denunciaron que fueron obligadas a asistir y también participar en diversos espectáculos sexuales mientras se encontraban de gira con la cantante que interpreta el tema “Pink” en el filme “Barbie”.



“Estos últimos días han sido desgarradoramente difíciles y abrumadoramente decepcionantes. Mi ética de trabajo, moral y respeto han sido cuestionados”, respondió en aquella ocasión Lizzo en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Instagram.



Y agregó: “Por lo general, elijo no responder a las acusaciones falsas, pero son tan increíbles como suenan y demasiado escandalosas para no abordarlas. Estas historias sensacionalistas provienen de exempleados que ya han admitido públicamente que les dijeron que su comportamiento en la gira fue inapropiado y poco profesional”.



Daniels, quien asegura haber sido sometida a una ?cultura de racismo e intimidación? mientras estaba en el tour a cargo de la vestimenta de los bailarines, declaró en las últimas horas ante la Justicia que por esos episodios padece ?ansiedad, migrañas, confusión mental y fatiga continua?.



En un comunicado publicado por The Hollywood Reporter, un representante de Lizzo calificó la demanda como un ?truco publicitario absurdo? y agregó: ?Le prestaremos a esto toda la atención que merece: ninguna?.