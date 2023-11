Predicciones del 27 de noviembre al 3 de diciembre

Lunes, 27 de noviembre de 2023



Estará marcada por la Luna llena en el grado 5 del signo de Géminis con Mercurio, su planeta regente, en tensión con Neptuno.



Horóscopo para Aries

La semana comienza con la Luna llena en su mundo de comunicación y relaciones, Aries, trayendo movimiento y cierres a viejas formas de pensar. Emprenden una búsqueda para mejorar sus vínculos, activar asuntos comerciales, traslados asuntos de comunicación.



Podrán combinar su inteligencia a su intuición. Quizá la tensión con Neptuno les provoque cierta confusión, observen su entorno y mediten antes de actuar para obtener mayor claridad.



Serán días excelentes para viajes, traslados, proyectos y búsquedas individuales. Ordenen su mundo laboral, económico y resuelvan asuntos pendientes.



Diciembre será un mes de ajuste y acomodo, desafiante para su mundo laboral y profesional, con gran demanda de asuntos sociales y compromisos.







Horóscopo para Tauro

La semana comienza con la Luna llena en su mundo finanzas y economía, Tauro, trayendo movimiento, caídas de fichas y cierres a su forma de generar recursos. Podrán reconocer sus dones y talentos, abrirse a múltiples tareas, abrazar su versatilidad, darle valor a su tiempo.



Serán días de bajar a tierra ideas y proyectos, escuchar los mensajes del cuerpo serán la clave para moverse sin caer en grandes exigencias. Denle lugar a todo aquello que les produzca bienestar, placer y gozo mientras no les ponga en riesgo.



El fin de semana Venus en tensión con Plutón les invita a cuidar y atender sus responsabilidades y compromisos para continuar avanzando en aquello que desean, eviten dejar trabajos sin cerrar, tareas sin hacer.







Horóscopo para Géminis

La semana comienza con la Luna llena en su signo, Géminis, cambiando la manera en que se ven a sí mismos, las creencias sobre quiénes son y los pensamientos limitantes que puedan estar estorbando su bienestar.



Mercurio estará en tensión con Neptuno, invitándoles a registrar cómo se comunican con los demás y a tener mayor consideración y sensibilidad al momento de relacionarse. Ésta tensión puede traer malentendidos o llevarles a sacar conclusiones precipitadas, pregunten antes de suponer.



El viernes Mercurio ingresa al signo de Capricornio y armoniza con Saturno, dándoles madurez y compromiso para asuntos vinculares y proyectos en conjunto, podrán tomar una actitud responsable y asumir roles de poder y liderazgo.







Horóscopo para Cáncer

La semana comienza con la Luna llena en su mundo interno y área de servicio, Cáncer, trayendo movimientos y cierres a labores asociados a servicios humanitarios y a asuntos emocionales que necesiten de su integración, comprensión y perdón.



Su mundo espiritual estará necesitando de su reconocimiento para afirmar la confianza en ustedes mismos y el mundo que les rodea, recobrar el optimismo y moverse con flexibilidad ante la vida.



Continúen ordenando su mundo interno y externo, asuntos pendientes a nivel personal y laboral, mejoren su rutina.



El miércoles la Luna ingresa a su signo, dándoles prioridad, sensibilidad y magnetismo para enfocarse en sus necesidades y deseos individuales, cuiden de su cuerpo y nutrición.



A partir del viernes habrá desafíos de crecimiento a través de sus vínculos más cercanos, tendrán que cuidar de sus formas para llegar a buenos acuerdos.







Horóscopo para Leo

La semana comienza con la Luna llena en su mundo de ideales a mediano y largo plazo, Leo, trayendo movimiento, caídas de fichas y cierres en proyectos con grupos y amistades, metas y objetivos a largo plazo.



Puede que se cuestionen sus creencias limitantes hacia la sociedad, los desconocidos y el porvenir. Podrán renovar su mente si así lo desean, soltar pensamientos que impidan su avance.



Habrá que expandir su inteligencia emocional para integrar experiencias recientes y pasadas, alivianar su carga emocional y mental perdonando todo lo que necesite de su perdón.



El viernes la Luna ingresa a su signo, dándoles facilidad, prioridad, sensibilidad y magnetismo para enfocarse en sus necesidades y proyectos individuales, cuidar de sus energías, atender a su cuerpo y nutrición.





Horóscopo para Virgo

La semana comienza con la Luna llena en su mundo profesional y laboral, Virgo, trayendo movimientos y cierres a proyectos iniciados hace seis meses o más, cambios de trabajo, profesión o vocación, mejorar su eficiencia, asumir roles de liderazgo y autoridad.



Tendrán que estar atentos a como se comunican y responden a los demás, Mercurio en tensión con Neptuno les invita a integrar mayor empatía y sensibilidad en su mirada.



El viernes Mercurio ingresa a su mundo creativo y de búsquedas individuales, llevando su enfoque a aquello que les motiva, apasiona y estimula el desarrollo de sus dones y talentos.







Horóscopo para Libra

La semana comienza con la Luna llena en su mundo de creencias, Libra, trayendo cierres en asuntos de estudios y exámenes, carreras y posgrados, temas legales, firmas y documentos, viajes, mudanzas, comercio con el extranjero e idiomas.



Igualmente, podrán reconocer y soltar creencias limitantes que estorban su confianza, tienen un horizonte lleno de oportunidades frente a ustedes.



Hacia el fin de semana se irá perfeccionando la tensión entre Venus en su signo y Plutón, invitándoles a tomar el poder y valor que suelen proyectar en otros, afirmarse para ir más allá de temores y limitaciones personales y ancestrales.



Viven un momento más que oportuno para moverse desde sus ganas y deseos individuales, valorarse a si mismos y tratarse con amor.







Horóscopo para Escorpio

La semana comienza con la Luna llena en su mundo de relaciones y asociaciones, Escorpio, trayendo caídas de fichas y cierres en recursos compartidos, relaciones, convivencias, parejas y socios.



Aquellas formas de relacionarse que no estén permitiendo su crecimiento serán puestas bajo la lupa para buscar mejoras o darles fin. Podrán observar formas de comunicarse que tienen que mejorar para continuar apostando a ciertos vínculos.



Hacia el fin de semana Venus en tensión con Plutón les invitan a expandir su sensibilidad e integrar una mirada más empática y sensible hacia ustedes mismos y el resto, ir más allá de la lógica para integrar lo inexplicable o intangible, integrar confianza y fe.



Ésta tensión exagera la necesidad de transformar sus relaciones más importantes, soltar viejas formas y vínculos que les frenen en su avance hacia una mejor versión de su persona.







Horóscopo para Sagitario

La semana comienza con la Luna llena en su mundo vincular, Sagitario, trayendo caídas de fichas y cierres a sus relaciones de amistad, pareja o socios. Podrán mejorar sus formas de relacionarse y observar qué hay en sus palabras o sus tonos que ya no sirve.



Se cuestionarán si deben seguir con vínculos que no sean recíprocos o carezcan de una predisposición para crecer en conjunto.



Hasta el viernes contarán con Mercurio en su signo, lo que les provee de inteligencia, elocuencia, enfoque mental, ligereza y adaptabilidad. La presencia del Sol y Marte en su signo les empoderan para poner los límites que sean necesarios y moverse por sus proyectos y objetivos personales.





Horóscopo para Capricornio

La semana comienza con la Luna llena puesta en su mundo laboral y hábitos, Capricornio. Habrá caídas de fichas y cierres a labores o a un lugar de trabajo. Se mueve su vínculo con compañeros y pares, temas de rutina, cuidado del cuerpo, salud, alimentación, ejercicio y descanso.



Podrán mejorar su presente ordenando sus mundos interno y externo, cumpliendo con los pasos que deben dar y el plan que hayan trazado.



El viernes Mercurio ingresa a su signo, dándoles inteligencia, enfoque mental y facilidad para relacionarse y comunicarse. Los estudios, el aprendizaje de idiomas, los asuntos comerciales y los intercambios se verán favorecidos.



El domingo, Venus en tensión con Plutón en su signo les invitan a tomar una actitud comprometida y responsable en nuevos proyectos a mediano y largo plazo.



Tienen todo a su favor para moverse por lo que realmente quieren, pero tendrán que atravesar terrenos incómodos y encontrarse con algunas limitaciones personales.







Horóscopo para Acuario

La semana comienza con la Luna llena en su mundo de proyectos, Acuario, trayendo movimiento a lo que hayan empezado hace seis meses. En especial, a varios asuntos creativos, temáticas con niños e hijos, romances y relaciones.



Serán días para oportunos para atender su salud, observar como su mente, emociones y hábitos alimenticios influyen en su energía, ordenar su mundo interno y externo, prioricen qué batallas quieren dar.



El fin de semana estará marcado por asuntos vinculares, pareja, socio y amistades, podrán disfrutar de compartirse y armonizar relaciones que consideren importantes.







Horóscopo para Piscis

La semana comienza con la Luna llena en su mundo interno, Piscis, trayendo movimiento, caídas de fichas y cierres en temas relacionados con el hogar, familia, padre y madre, pasado personal y ancestral, conexión y expresión de sus emociones y sentimientos.



Podrán mejorar su relación con el presente, afirmarse a través de su fuerza individual e inteligencia, expandir su sentido de pertenencia y sentirse a gusto donde estén.



La lunación será en tensión con Neptuno, que les invitará a ser más compasivos con ustedes mismos y sus más íntimos, tratarse con amor y no exigirse por demás para sentirse merecedores de amor.



El sábado Mercurio en armonía con Saturno les dan inteligencia, madurez y compromiso para mejorar su relación con grupos y expandir su mirada hacia proyectos individuales y grupales.