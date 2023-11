Argentina inició el camino para jugar ante Uruguay y Brasil

Martes, 14 de noviembre de 2023



El jueves se medirá a los orientales en La Bombonera. El martes se presentará en el Maracaná. En la víspera cumplió su primera práctica el lateral Pablo Maffeo. Regresaron Paulo Dybala y Ángel Di María.



El seleccionado argentino comenzó a desandar este lunes el camino que lo llevará a afrontar los dos compromisos más importantes de este año y los más desafiantes desde que se coronara campeón del mundo en Qatar el 18 de diciembre de 2022, el jueves ante Uruguay en La Bombonera y el martes siguiente nada menos que con Brasil en el estadio Maracaná, por las quinta y sexta fechas de Eliminatorias Sudamericanas.



La novedad de este primer entrenamiento desarrollado en el predio de AFA, en Ezeiza, fue la presencia del lateral derecho del Mallorca español, Pablo Maffeo, de 26 años, que llegó para sumarse a Nahuel Molina y González Montiel, “habitantes” naturales de ese sector de la cancha. El otro lateral citado por primera vez, pero que no llegó al primer entrenamiento de esta tarde, es Francisco Ortega, el ex Vélez Sarsfield hoy en el Olimpiacos griego. El santafesino de 24 años llega para sumarse por ese costado a Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico.



Las buenas noticias de esta convocatoria pasan porque Paulo Dybala vuelve después de ocho meses tras superar lesiones recurrentes que lo mantuvieron al margen con la mala fortuna de que se le provocaban justo antes de las dos convocatorias por Eliminatorias anteriores, y lo mismo ocurre con Ángel Di María, que regresa también después de una lesión que lo marginó en los partidos con Paraguay y Perú.



Por contrapartida, las dos bajas respecto de las pasadas citaciones son las de Ángel Correa, de Atlético de Madrid, y Alejandro Garnacho, de Manchester United, ambos por cuestiones de bajos rendimientos futbolísticos en sus respectivos equipos.



El encuentro frente a los uruguayos podría representar el último partido de Ángel Di María en el país con la camiseta de la selección (podría volver a Rosario Central si su actual club, Benfica, de Portugal, no llega tampoco a la Europa League, luego de quedar eliminado en la Champions) si concreta su anticipo de retirarse del equipo nacional después de la Copa América de los Estados Unidos en junio de 2024.



Justamente en ese partido Argentina podría llegar a las cinco victorias consecutivas en el arranque de una Eliminatoria, un récord que justamente está en poder del equipo nacional en la clasificación para el Mundial de Corea-Japón 2002 y que dirigía precisamente el actual entrenador de los uruguayos, Marcelo Bielsa.



Por lo pronto, después de estos dos partidos con orientales y brasileños, la selección no volverá a jugar por Eliminatorias hasta después de la mencionada Copa América estadounidense, ya que la fecha Fifa de marzo del año que viene estará destinada a encuentros amistosos.



Para entonces la AFA ya acordó jugar ante selecciones europeas y para eso permanecerá concentrada durante 14 días en España entre la segunda y tercera semanas de marzo, siendo sus potenciales rivales, una vez caída la posibilidad de Inglaterra, desde la propia Francia de la final de Qatar 2022 hasta Países Bajos y un posible último cruce Messi-Cristiano Ronaldo frente a Portugal, como aquel de noviembre de 2014 en Old Trafford.