Taylor Swift cerró su The Eras Tour en el país: “No sé por qué tardé tanto en venir a Argentina” Lunes, 13 de noviembre de 2023 Luego de tres noches a pura emoción, la cantante repasó sus casi 20 años de carrera y vivió momentos únicos junto a sus fans.

Después de dos noches increíbles a puro show, gritos y emoción, Taylor Swift se preparaba para cerrar su trilogía en Argentina. En las fanáticas se notaba esa mirada de ilusión, con las muñecas repletas de brazaletes de la amistad, y las manos decoradas con el número 13, las swifties estaban listas para ver a su ídola por última vez y despedirla con la emoción a flor de piel.



Con ese ambiente, la artista salió a escena con un body que parecía hecho para la ocasión. Mientras cantaba “Miss Americana & the Heartbreak Prince”, en su cuerpo brillaban piedras celestes, blancas y amarillas, como si de formar la bandera argentina se tratase.



Cómo cada noche de estos tres shows, la jornada empezó por la era Lover. Así, después de unas canciones, la estadounidense se tomó unos segundos para apreciar la escena y escuchar la ovación de la gente. “Olé, olé, olé, Taylor, Taylor”, exclamaba el público. El día anterior, Swift había explicado cuánto amaba el típico canto argentino.



“Buenos Aires, ustedes realmente me hacen sentir increíble”, dijo mientras agitaba su mano izquierda, cómo buscando aire ante el clamor del público.



La noche continuó con un nivel superlativo, digno de un show de primer nivel mundial como acostumbra la cantante. Las siguientes etapas de la noche fueron Fearless y Evermore, para esta última, la artista comienza en el piano.



Desde ese lugar, la artista recibió una nueva ovación de la gente. Fue ahí cuando decidió sacarse los audífonos para escuchar con sus propios oídos el sonido que hacían las más de 70.000 almas. “No puedo creer que tarde tanto en venir a Argentina. Nunca voy a volver a cometer ese mismo error. Ustedes son realmente los mejores, estoy muy feliz de dar un show para ustedes, para una multitud como ustedes”, dijo la autora de ‘Cruel Summer’.