Exclusivo Luky Sandoval: "Regresé a mi casa muy dolida con el final" Domingo, 12 de noviembre de 2023

La ex arquera del fútbol femenino señaló la agitación en la cancha por parte de los representantes de Paraguay, sugiriendo que la situación podría haber sido manejada de manera diferente.

Lucila Luky Sandoval, reconocida por su contribución al fútbol femenino argentino, como ex arquera de clubes renombrados como All Boys, River, Boca, Independiente y San Lorenzo, fue una pieza fundamental para rescatar el fútbol femenino en Argentina y reunir a las jugadoras que participaron en el Mundial de México 1971.



Sandoval expresó su descontento por lo sucedido en la Final del Primero Munidial de Talla Baja:"Regresé a mi casa muy dolida con el final. Esta era la mejor manera de hacerlos visibles con nombres propios, con historias de vidas", expresó, destacando el trabajo y los obstáculos superados por los equipos participantes. La exarquera también cuestionó la decisión de Paraguay de abandonar el campo de juego, sugiriendo que la situación pudo resolverse de manera diferente.



La exarquera, conocida por su incansable labor en pro del fútbol femenino, había seguido de cerca el sueño de un torneo mundial donde los jugadores de talla baja podrían competir a nivel internacional. "A través de mi amiga, Etelvina Gomez, me iba enterando desde hace más de un año del sueño de un torneo mundial donde se compita".



La ex jugadora también señaló la agitación en la cancha por parte de los representantes de Paraguay, sugiriendo que la situación podría haber sido manejada de manera diferente: "La Selección Paraguaya hubiera ganado si hubieran bajado su nivel de nerviosismo, alentado desde el banco de suplentes. Estoy segura de que hasta hubieran ganado porque el nivel de futbolistas era muy bueno, pero entraron en un nivel de ebullición, agrediendo constantemente a la árbitra de la cuaterna arbitral", dijo.



Con un tono reflexivo, Luky Sandoval destacó la importancia más allá del campeonato en sí: "Habrá que hacer un mea culpa, porque el campeonato de Talla Baja no era solo la copa. El premio mayor es, era y será mostrar a los tan deportistas, tan presentes, tan parte visibles de la humanidad que muchas veces invisibiliza".



Por último, Sandoval elogió al capitán argentino, Facundo Rojas, a pesar de las circunstancias adversas. "Facundo Rojas, orgullosa como correntina y deportista, del gran capitán que tenemos, del gran soñador. De esto, todos ustedes, los dirigentes, deben trabajar por el verdadero objetivo ahora que ya son visibles como deportistas", concluyó Sandoval.



El Primer Mundial de Fútbol Talla Baja dejó una marca histórica, no solo por el título obtenido por Argentina sino también por las controversias que rodearon la final, abriendo el debate sobre la visibilidad y reconocimiento de los deportistas de baja estatura en el ámbito internacional.