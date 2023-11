Llegó desde Arabia Saudita a La Argentina para armar su selección

Martes, 7 de noviembre de 2023



Abdula Kabbani, desde la tribuna de espectadores, dialogó en exclusivo con Cadena de Radios, en representación de su país. "Vine a observar el mundial, nunca tuvimos un equipo completo. Yo vine para tener más oportunidad de crear una Selección, es un sueño para nosotros", afirmó.



Kabbani, de Arabia Saudita, señaló a Cadena de Radios que su país no participa de este primer mundial de talla baja, Abdula explicó que llegó a la República Argentina para observar el mundial con la idea de formar la Selección de su país. “Vimos que aquí todo el equipo se ha estado preparando para el campeonato. Es como una fiesta, como un carnaval. Me gusta que este deporte sea importante para todo el mundo” expresó.



Respecto a Arabia Saudita, contó que en su país "Las personas de talla baja juegan al fútbol entre amigos y solo entre ellos, nunca tuvimos un equipo completo. Yo vine para tener más oportunidad de crear una Selección de Arabia Saudita”.



Abdula Kabbani habla un poco español y dijo que se desenvuelve en el italiano perfectamente: “Sabemos que la pasión por el fútbol no solo es en Argentina, es en todo el mundo” .



Sobre el sorteo de la fase de grupos dijo: “Es un sueño, yo llevo mucha emoción y seguí este mundial minuto a minuto. Esta semana sabemos que podemos tener todas las sorpresas y vamos a observar al máximo todos los aspectos para formar a nuestra selección”, finiquitó Kabbani.



Redacción: Gladis Lencina