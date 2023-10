LUCAS ROJAS SE PUSO "LA 10", LA CANCIÓN DEL MUNDIAL DE TALLA BAJA

Domingo, 29 de octubre de 2023

El próximo 6 de noviembre inicia el torneo de fútbol internacional y el músico correntino compuso el tema oficial. Hermano del capitán de la selección nacional, la obra es una mirada profunda hacia la discriminación que sufren estas personas.

No hay mundial sin canción oficial y, por supuesto, el torneo internacional de fútbol de Talla Baja tampoco será la excepción, ya que el músico correntino Lucas Rojas compuso "La 10", tema que acompañará el desarrollo de la competencia. Argentina será sede del 6 al 12 de noviembre y contará con la participación de 16 países y 240 jugadores de Talla Baja.







Con la imagen del puente General Belgrano inicia el video oficial, que ya está en la plataforma de YouTube, y que acompañará al Mundial de Fútbol de Talla Baja Argentina 2023. "Bueno, básicamente la iniciativa surge de una necesidad de acompañar a las personas de talla baja en su lucha contra la discriminación, contra la burla, contra la forma que tiene la sociedad convencional de ver a estas personas y de tratarlas incluso", comentó el reconocido artista y hermano del capitán de la selección Facundo Rojas.



Este tema será escuchado con frecuencia durante los encuentros de selecciones que se disputarán en el estadio "Malvinas Argentinas", en Buenos Aires, donde se desarrollará este primer mundial. "Fue un desafío, porque no fue solo hacer una canción, sino que además busca dejar un mensaje claro y una manera de concientizar a la sociedad sobre los problemas que enfrentan las personas de talla baja en un mundo pensado solo para las personas convencionales", comentó Rojas.







"Este tema comenzó a gestarse en 2020, tiene una carga emotiva muy grande para el compositor, ya que me inspiró mi hermano. Tengo dos sobrinos que son de talla baja y veo a diario todo lo que deben enfrentar. Crecí viendo a Facundo y me tocó vivir las situaciones buenas y malas de aprendizajes. Todo eso me marcó y permitió que pueda hacer una canción con una perspectiva convencional", explicó Rojas.







Lo más importante que tiene esta canción es la lucha contra esa mirada que duele, que generalmente la sociedad tiene hacia las personas de talla baja, por desconocimiento tal vez, pero que genera discriminación y maltrato. "Está pensada desde esa mirada, que la gente pueda empatizar con la canción, para que tengan una mirada más amplia, abrazar este proyecto y esta iniciativa que genera cambios a nivel social históricos", refirió el músico.







De esta manera, reproducirla en todos los ámbitos, no solo el fútbol, ayuda a concientizar y a pensar en un mundo más inclusivo.







Un tema más que se suma a la historia mundialista



Como sucede con los grandes logros, todo inicia con un sueño. Eso sucedió con el seleccionado nacional de talla baja, que comenzó como partidos de barrio, luego pasó a ser el seleccionado provincial y desde hace más de una década es la primera selección de talla baja del mundo.







El proyecto que nació en 2011 se enfoca en la integración a la sociedad de las personas que tienen enanismo. Una lucha que traspasó las fronteras y se convirtió en un ejemplo. "Facundo Rojas, que es mi hermano, es el capitán de la selección y es el artífice de las ideas que hoy permiten que en Argentina y en todo el mundo se pueda disfrutar del deporte de talla baja y que se pueda realizar el mundial también", comentó Lucas Rojas a época. Luego agregó: "El tema busca reflejar todo eso".







Asimismo, señaló que "es un proyecto muy grande y logra cosas increíbles para cambiar la vida de todas las personas que tienen alguna condición, alguna displasia o acondroplasia (enanismo)", comentó el músico. Por último, refirió: "Tratamos de darle toda la fuerza que debe tener una canción mundialista. Nos inspiramos en algunas de las canciones de mundiales, estuvimos investigando con nuestro equipo de trabajo y llegamos a la conclusión de que lo instrumental que tiene la canción es la mejor idea".







El objetivo es la producción integral y autogestiva



No es la primera vez que Lucas Rojas, compositor de música urbana, debe crear de "0 a 100", como se denomina a los proyectos integrales y a pulmón. Integrante de 4ja Label, Rojas es uno de los máximos referentes de este género en la región.