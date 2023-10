Luna llena en Tauro y eclipse lunar de octubre

Viernes, 27 de octubre de 2023



Este sábado 28 de octubre se perfecciona la Luna llena en Tauro. Este mismo día también ocurre el último eclipse del 2023, un eclipse lunar que se da en el grado 5 del mismo signo.



El evento marca el final de la segunda temporada anual de eclipses. Cada año hay eclipses lunares y eclipses solares que se asocian con la relación entre el Sol y la Luna en el calendario lunar.



De acuerdo con la astróloga Rocío Sabatini, parte del equipo de “Aprende Astrología”, este eclipse lunar en Tauro “implica movimientos tanto emocionales como físicos”.



En detalle, la especialista explicó a Clarín de qué se trata esta lunación, regida por Venus al igual que el eclipse solar de hace dos semanas. A su vez, precisó qué influencia tendría este evento en cada signo zodiacal.



Luna llena en Tauro y eclipse lunar de octubre de 2023 a nivel astronómico



El eclipse de Luna llena se da a las 17:23 (hora Argentina). Se denomina también “Luna de sangre” por su impacto visual. Lo que ocurre es lo siguiente: “La Luna queda oscurecida entre la Tierra y el Sol, se ensombrece y, como parte del desplazamiento, adquiere un tono rojizo para nuestra mirada”, indicó Sabatini.



La culminación de período que marca este eclipse también implica el final de procesos más largos con el cambio del eje nodal. El pase de Tauro – Escorpio a Aries – Libra se produjo en julio de este año y este sábado los nodos se sitúan por una última vez en el eje del toro y el escorpión. La astróloga precisó que este tránsito “nos hizo evaluar nuestra relación con los recursos naturales, con el dinero y con el valor personal”.



¿Y cómo se asocia esta energía con el décimo mes del año? Por medio de análisis y revisiones vinculares, aunque también se generaron semanas de ímpetu y cambios. La temática escorpiana sale a relucir en dinámicas mentales que nos llevan a hacer deducciones y, sobre todo, nos orientan a un renacimiento personal.



Para la especialista, el eclipse es muy importante porque habilitará un nuevo aprendizaje sobre cuestiones asociadas a Tauro: temas de dinero, poder, intimidad y placer, valoración, asuntos financieros, alimentación saludable, compromiso con el cuidado de la Tierra y los vínculos con nuestro cuerpo y con la naturaleza.



Pero no sólo las luminarias proponen temáticas. Algunos de los planetas que tendrán mayor influjo serán Marte y Mercurio en Escorpio y Venus en Virgo.



“El planeta bélico Marte da sus primeros pasos en el signo de Escorpio, generando chispas tensas pero necesarias para dar a conocer nuestro poder personal, barriendo miedos y procesos incómodos que acarreamos hace mucho”, afirmó la integrante de Aprende Astrología.



Continuó: “Venus, nuevamente regente de un eclipse, estando en Virgo nos habla de ordenar nuestras relaciones y disfrutarlas desde lugares más humanos y de entrega. Y un dato no menor: el Sol estará junto a Mercurio y Marte generando intensidad sensitiva, comunicación activa y veloz”.



Por último, la astróloga especificó: “La Luna, en el lado opuesto al Sol, estará junto a Júpiter regalando optimismo, sabiduría y expansión en los temas que aparezcan”.



En otras palabras, Sabatini aseguró que frente a este panorama astrológico y tras una etapa que empezó el año pasado y nos propuso escenarios de cierre, este eclipse de "Luna de sangre” develará la posibilidad de correr los velos y mirar con mayor claridad. Después de todo, Escorpio es el signo que no teme poner luz en lo que permanece oculto.



¿Qué nos invita a trabajar el eclipse? Por un lado, Sabatini precisó que nos llama a “depurar vivencias e interrogantes” taurinas como la autovaloración, la forma en que nutrimos nuestro cuerpo o que gestionamos el dinero. Por el otro, guiados por Escorpio, nos preguntamos: ¿cuáles son los patrones tóxicos que bloquean mi autoestima y el poder de merecimiento? y ¿cuáles son las relaciones en que no me siento reconocido, apreciado, considerado?







Para la astróloga es interesante no sólo estudiarlo desde lo científico, sino como un ciclo cósmico, porque señaló que su impacto energético “nos atraviesa desde varios ángulos”.



Se trata, además, del último de los eclipses en el eje Tauro-Escorpio. No volverán a ocurrir hasta dentro de 9 años.



Luna llena en Tauro y eclipse lunar de octubre de 2023 a nivel astrológico

El eclipse de Luna llena en Tauro del 28 de octubre “da fin a un ciclo que comenzó con el eclipse de Sol en Tauro seis meses atrás”, afirmó Sabatini. Como también se trata del último eclipse en el eje Tauro – Escorpio, la propuesta de este cierre nos lleva a preguntarnos ¿qué pudimos revisar en este tiempo?



Es importante recordar que los eclipses son aceleradores temporales y que pueden, también, intensificar nuestro mundo emocional. Respirar conscientemente, meditar al menos cinco minutos por día, tomar contacto con la naturaleza y encontrar espacios de introspección son escenarios claves para atravesar pilotear los aires eléctricos del décimo mes del año”, sugirió la astróloga.



De acuerdo a la especialista, es hora de darle forma a las dudas que hayan quedado pendientes durante el eclipse anterior. Es decir, un momento de limpieza para deshacernos de aquello que sobra.



El eclipse de Luna llena en Tauro es un recordatorio de que la búsqueda del bienestar y la seguridad empieza en nosotros mismos, luego se amplía a nuestros vínculos más cercanos y después al mundo. Nos podemos preguntar: ¿Qué situaciones están llegando a su fin?



Sabatini apuntó como un punto clave que busquemos en nuestra carta natal el grado 5 de Tauro y la casa en donde cae; esto, dijo, puede ser una guía para entender dónde almacenar toda esta energía.



Luna llena en Tauro y eclipse lunar de octubre de 2023: cómo impacta a cada signo

La energía del eclipse lunar se puede aprovechar para cerrar ciclos. Podemos ver cómo nos influencia la energía de esta lunación signo por signo si conocemos cuál es nuestro signo ascendente.



El ascendente se calcula con la hora exacta de nuestro nacimiento.



Cómo afectan la Luna llena en Tauro y eclipse lunar de octubre de 2023 a Aries

Con el eclipse lunar del signo del toro, van a abordar cuestiones financieras y de generación de recursos. El foco estará en dejar de incurrir en gastos innecesarios, Aries.



Este es un momento poderoso para apaciguar tu ritmo de vida acelerado y disfrutar del proceso, no sólo de los resultados.



Cómo afectan la Luna llena en Tauro y eclipse lunar de octubre de 2023 a Tauro

El eclipse lunar en tu signo genera un momento de cambios profundos asociados a tu identidad valiosa y perseverante. Tenés la oportunidad de reencontrarte con tus cualidades genuinas y de fertilidad en tu corazón.



Como atravesás un período agitado de cambios, lo mejor será que priorices momentos para meditar, trabajar en tu respiración, hacer yoga o cualquier actividad que calme tu sistema nervioso. Preguntate: ¿disfruto de mi identidad actual?,¿me doy el valor que merezco?



Cómo afectan la Luna llena en Tauro y eclipse lunar de octubre de 2023 a Géminis

El eclipse lunar taurino va a ser para vos un momento de conexión espiritual y amorosa. El mundo perceptible se vuelve más activo para tu mente tan aérea.



Puede que tus emociones estén a flor de piel y tu vida social se vea muy favorecida. Aprovechá el eclipse y conectá con tus sueños, anotalos porque tienen algo para decirte. Preguntate: ¿cuánto creo en mi capacidad de materializar mis sueños más profundos?



Cómo afectan la Luna llena en Tauro y eclipse lunar de octubre de 2023 a Cáncer





Con el eclipse lunar contás con la creatividad necesaria para darle cauce a tus búsquedas de grupos sociales y de red. Este desplazamiento va a gestar en vos la posibilidad de expresarte a través de otras formas y lenguajes.





Si tenés el foco puesto en algún proyecto de causas ecológicas, es esencial que puedas tejer nuevas redes para avanzar. Preguntate: ¿cuánto placer encuentro cuando me vinculo con grupos?



Cómo afectan la Luna llena en Tauro y eclipse lunar de octubre de 2023 a Leo

Con el eclipse lunar en Tauro, las vivencias sobre tu carrera y desarrollo profesional pueden atravesar cambios.



Lo más recomendable será que reafirmes tu valor en el área laboral, poné foco en tus convicciones personales para que puedas manejarte con estructura y firmeza. Preguntate: ¿cuánto disfruto de mi ámbito laboral?, ¿cuál es el valor que le doy?



Cómo afectan la Luna llena en Tauro y eclipse lunar de octubre de 2023 a Virgo

En tu caso, con el eclipse lunar en Tauro habrá culminaciones asociadas al extranjero, expansión personal, estudios universitarios y filosofías.



Vivís un momento excelente para encontrar placer en la rutina. ¿Querés estudiar y nutrir tu apertura mental y tu valoración propia? No esperes más, llegó la hora.



Cómo afectan la Luna llena en Tauro y eclipse lunar de octubre de 2023 a Libra

Este eclipse puede poner punto final a asuntos relacionados con tu transformación y empoderamiento. Es un ciclo para ahondar en tus sentimientos profundos e intensos.



No temas darle cierre a vínculos que no te valoren. Preguntate: ¿cuánto espacio me doy para navegar mis aguas más profundas?



Cómo afectan la Luna llena en Tauro y eclipse lunar de octubre de 2023 a Escorpio

El eclipse lunar taurino pone fin a los vínculos afectivos que no estiman tu valor y te invita a replantearte tu manera de conectar con tu pareja o socios.



Preguntate: ¿disfruto de los tiempos en pareja?, ¿podría incorporar más el cuerpo en mis vínculos?



Cómo afectan la Luna llena en Tauro y eclipse lunar de octubre de 2023 a Sagitario

Este profundo ciclo lunar regido por el eclipse venusino te propone revisar tu rutina, trabajo y salud. Es fundamental que mires tus hábitos y soltés lo que no favorece tu expansión.



Es una etapa ideal para impulsar una alimentación más saludable. Planificate, armá tu calendario para que no caigas en comportamientos impulsivos. Preguntate: ¿cuánto placer encuentro en mi cotidianidad?, ¿hay algo que necesite organizar mejor?



Cómo afectan la Luna llena en Tauro y eclipse lunar de octubre de 2023 a Capricornio

Con el eclipse lunar en Tauro se establece un inmenso potencial creativo que te va a ser útil para dar a conocer tus talentos. Vivís un período que te invita a tomarte más tiempo libre y a que quiebres barreras que no te dejan disfrutar del proceso.



Preguntate: ¿qué actividades vinculadas al elemento Tierra podrías hacer?, ¿qué le dirías a tu niño/a interior?



Cómo afectan la Luna llena en Tauro y eclipse lunar de octubre de 2023 a Acuario

El eclipse lunar puede llevarte a revisar memorias familiares y a que retomes el contacto con vínculos familiares.



Este ciclo acompaña un renacimiento de vos para que te entretengas junto a quienes forman parte de tu red. Preguntate: ¿experimento placer en mi casa o con mi familia?



Cómo afectan la Luna llena en Tauro y eclipse lunar de octubre de 2023 a Piscis

Piscis, el eclipse lunar en Tauro te brinda las herramientas para crecer en el ámbito social y expresivo. Este ciclo te propone priorizar a tus amistades y finalizar esas conexiones que no aportan a tu corazón amoroso.



Pensá en cómo podés comunicarte con tu cuerpo y preguntate: ¿cómo me hablo cuando me miro en el espejo?, ¿cómo me comunico con los demás?