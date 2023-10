Boca volvió a la victoria y dejó atrás una racha negativa

Sábado, 21 de octubre de 2023



En la Bombonera, el local venció a Unión de Santa Fe 2 a 1 con goles de Rojo y Merentiel. El conjunto santafesino, que sufrió la expulsión de Franco Calderón en el primer tiempo, había logrado la igualdad a través de Luna Diale.



Boca sufrió pero se quedó con el triunfo ante Unión en la Bombonera por la novena fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional. Con goles de Marcos Rojo y Miguel Merentiel, el Xeneize se impuso por 2-1 sobre el Tatengue, que igualó transitoriamente por Mauro Luna Diale y jugó más de un tiempo con diez por la expulsión de Franco Calderón, y volvió al triunfo tras seis encuentros sin poder ganar.



El Xeneize, que jugará la final de la Copa Libertadores ante Fluminense el sábado 4 de noviembre en Río de Janeiro, cortó una racha de tres partidos sin ganar y dos derrotas consecutivas en el certamen.



El elenco de Jorge Almirón comenzó mejor en el partido y rápidamente abrió el marcador. A los siete minutos, tras un tiro libre de Valentín Barco, Edinson Cavani ganó de cabeza, Sebastián Moyano la desvió pero Marcos Rojo aprovechó el rebote y rompió el cero. La visita fue en búsqueda del empate pero se topó con Sergio Romero, que tuvo dos grandes apariciones para evitar la igualdad.



Cerca de la media hora de la primera mitad, Franco Calderón fue fuerte abajo contra Cavani, llegó tarde y el árbitro Yael Falcón Pérez no dudó y le mostró la tarjeta roja directa. De ese tiro libre, Barco la metió al área, Rojo sentenció su doblete pero fue anulado por posición adelantada. Sobre el final, Mauro Luna Diale se metió en el área por izquierda y sacó un potente remate al primer palo y le dio el sorpresivo empate a los del Kily González.



En el complemento, con el hombre de más, los locales tuvieron las chances más claras, hasta que a los 26 minutos, luego de un tiro de esquina, Miguel Merentiel controló la pelota dentro del área sacó un zurdazo que Sebastián Moyano no pudo controlar y le puso cifras definitivas al partido. Fue final 2-1 en favor de Boca, que ganó después de seis partidos, llegó a diez puntos y salió de los puestos del fondo en la Zona B de la Copa de la Liga, mientras que quedó a tiro de la clasificación a la Copa Libertadores.



Por su parte, Unión quedó con 11 unidades, afuera de los puestos de cuartos de final y a tres del descenso en la tabla anual.



Perdió Huracán



Por su parte, Huracán perdió ante Instituto de Córdoba por 3-1, como local, y quedó solo en la zona de descenso por tabla anual. El Globo se puso en ventaja a través de Alan Soñora (5 min PT), pero la Gloria se lo dio vuelta con los goles de Lucas Albertengo (13 min PT), Adrián Martínez (20 min PT) y Gregorio Rodríguez (23 min ST).



En tanto que Newell's derrotó a Tigre de visitante por 2 a 0 y ya está en zona de clasificación a cuartos de final de la Copa de la Liga. Los tantos de los rosarinos los marcaron el lateral Angelo Martino y el delantero uruguayo Guillermo May, a los 38 y 40 minutos de la segunda etapa.