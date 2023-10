Los Pumas perdieron contra los All Blacks Sábado, 21 de octubre de 2023

El seleccionado argentino Los Pumas sufrió ayer una derrota categórica ante los All Blacks por 44-6 en la semifinal del Mundial de Rugby de Francia, en el encuentro que se disputó en el Stade de France de Saint-Denis.

El equipo dirigido por el australiano Michael Cheika, que buscaba su primera final en la historia de los mundiales, terminó apabullado por Nueva Zelanda que fue implacable en el segundo tiempo y no perdonó errores, con una gran actuación de Will Jordan, autor de tres tries.



Los All Blacks, de menor a mayor, desplegaron una defensa férrea y fueron letales en ataque, un combo fatal para Los Pumas cuyo esfuerzo no alcanzó ni siquiera para achicar la brecha en el marcador y en el juego. Argentina, séptima del ranking mundial, se fue al descanso con 20-6 abajo. Emiliano Boffelli abrió el marcador, de penal en los primeros minutos de la semifinal y Nueva Zelanda no hizo esperar su respuesta con el try de Jordan que se amplió con la conversión de Mo’unga.



Los Pumas evidenciaron una mala recepción en la salida y un control defectuoso, falencias que se hicieron más notorias aún en la segunda parte.



Nueva Zelanda, segunda del ranking mundial, fue por más con Jordie Barrett, quien junto con Mo’unga y Jordan fue uno de los pilares para desgastar a la defensa argentina. El tricampeón del mundo prevaleció en su avance certero durante el segundo tiempo y en los primeros minutos dejó en claro la diferencia de nivel entre un seleccionado y otro. El orgullo Puma intentó que la goleada no fuese escandalosa, consciente de la desigualdad de fuerzas con el seleccionado tricampeón.