San Martín juega en Córdoba para extender su comienzo positivo

Viernes, 20 de octubre de 2023



Esta noche, desde las 22 y con transmisión de Básquet Pass, el equipo dirigido por Gabriel Revidatti tratará de hilvanar un nuevo triunfo en la ruta cuando enfrente a Independiente de Oliva. El "santo" correntino viene de lograr un buen éxito.



En su cuarta presentación válida por la temporada 2023/24 de la Liga Nacional de Básquetbol, San Martín intentará extender su buen inicio. Luego de vencer a Zárate Basket como visitante, el "santo" completará su primera gira fuera de Corrientes con un cotejo en el interior de Córdoba.



Desde las 22, el "prócer" se cruzará con Independiente de Oliva en un choque que será transmitido por la plataforma paga Básquet Pass. La reciente victoria puso al equipo de Gabriel Revidatti en positivo (récord 2-1) luego de dos juegos en el "Fortín Rojinegro" (victoria ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia y derrota a manos de Platense). El equipo del barrio La Cruz tratará de hacerse fuerte como visitante porque fue uno de los aspectos más negativos de la campaña pasada, en la que no clasificó a playoffs.



El historial LNB entre ambos elencos registra dos enfrentamientos con una victoria local por lado en la fase regular 2022/23. Independiente ganó en Córdoba por 87-70 y el "rojinegro" le devolvió gentilezas en la capital correntina (90-68).



La Unión se completa con el foráneo Alcegaire

Wesley Alcegaire se suma al plantel de La Unión para la temporada 2023/24. El extranjero jugó en la Liga Nacional la temporada pasada vistiendo la camiseta de Regatas Corrientes.



Es alero mide 1.91, nació en Miami, Estados Unidos, con ascendencia haitiana. Con el elenco correntino actuó en el tramo final de la Liga 2022/23 disputando 10 partidos con promedios de 5,2 puntos y 2,5 rebotes.



Su carrera fuera de Estados Unidos la inició en 2017 pasando por KK Bratunac de Bosnia y Herzegovina en la 2018/19, luego Inter Bratislava de Eslovaquia, Nassjo Basket de Suecia, y el ZZ Leiden de la liga de Bélgica y Países Bajos.



Previo a su paso por Regatas había tenido su primera experiencia sudamericana en la Liga de Uruguay.



Duelos del Oficial y la "B"

Hoy será una jornada nocturna con acción en las dos divisionales de la Asociación de Básquet de la ciudad de Corrientes (ABCC). Por el Torneo Oficial, se disputará un duelo que completará la fecha 12ª de la primera etapa que pone en juego la Copa "Jorge Desagastizábal". Desde las 21:45, Córdoba recibirá a Pingüinos en el estadio "Mariano Andino Igarzábal". Ambos elencos tienen aspiraciones de llegar al cuadrangular final. Por su parte, el duelo que debían protagonizar hoy el líder Hércules ante San Martín Corrientes fue reprogramado porque los juveniles del "santo" viajaron con el equipo de la Liga Nacional de Básquetbol. Además, la divisional de ascenso tendrá dos cruces en el estadio Mario Castellano: Malvinas 1.536 Viviendas ante Alvear y Deportivo Colón contra Sportivo.



Hoy - Torneo Oficial

Estadio Mariano A. Igarzábal



21:45 - Córdoba vs. Atlético Pingüinos



Divisional B - 7ª fecha



Hoy - Estadio Mario Castellano



21 - Malvinas 1.536 Viviendas vs. Alvear



22:30 - Deportivo Colón vs. Sportivo



Posiciones



1) Deportivo Colón 12 pts. (6-0)



2) Atlético Alvear 10 pts. (4-2)



3) Sportivo Corrientes 8 pts. (2-4)



4) Malvinas 1.536 Viviendas 6 pts. (0-6)



Ojeda y el momento de Colón

El Club Deportivo Colón actualmente se encuentra atravesando un gran momento, tanto en la competencia local ABCC como a nivel provincial en el Prefederal.



En este marco, una de las piezas claves del equipo es el base Cristian Ojeda, quien en primer lugar analizó el presente del equipo, aunque a su vez fue muy mensurado al expresar: "Desde mi punto de vista el equipo está en su mejor momento, claro que no descarto también que tenemos cosas por mejorar".



Asimismo, el base del "violeta" aseguró sentirse muy cómodo. Hasta puedo decir satisfecho con todo lo que también estamos logrando con el equipo".



Por otra parte, Ojeda fue muy claro al repasar sus funciones dentro del elenco de la capital correntina. "Particularmente, puedo decir que estoy abocado en ayudar a mis compañeros a seguir mejorando, donde ahora estamos enfocados más en la defensa, cosa que siempre de mi parte le puse más intensidad y de ahí, bueno, solo va a fluir en el tema del ataque".



"Los objetivos que nos propusimos fueron clasificar a los playoffs en el Prefederal, cosa que logramos; y lo segundo es conseguir una plaza directa a la Liga Federal que es algo que vamos a conseguir si seguimos a este ritmo", finalizó el buen base Cristian Ojeda.



Argentino recibe a Obras

La jornada de la Liga Nacional de Básquetbol se completará con otro duelo. Desde las 21, Argentino de Junín recibirá en el "Fortín de las Morochas" a Obras Basket.



Este choque será transmitido por la plataforma paga Básquet Pass. El "turco" va por su primera victoria en el torneo, ya que cedió ante Regatas y Oberá como visitante, así como también fue superado por el último subcampeón Boca.