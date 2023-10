Los Pumas enfrentan a los All Blacks buscando un histórico Mundial Viernes, 20 de octubre de 2023

El encuentro se jugará a partir de las 16, hora argentina, en el Stade de France, en el norteño suburbio parisino de Saint-Denis, con arbitraje principal del australiano Angus Gardner y transmisión de la señal de cable ESPN.

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, se enfrentará este viernes a su par neocelandés, los All Blacks, uno de los más fuertes en la historia de este deporte, con el objetivo de clasificarse por primera vez a una final en el Mundial de Francia.



El encuentro se jugará a partir de las 16, hora argentina, en el Stade de France, en el norteño suburbio parisino de Saint-Denis, con arbitraje principal del australiano Angus Gardner y transmisión de la señal de cable ESPN.



Gardner fue el árbitro de la histórica victoria de Los Pumas frente a los All Blacks, en el Tres Naciones 2020, por 25 a 15. También fue referí del partido más reciente entre ambos, en el que ganó Nueva Zelanda 41-12 por el Rugby Championship en julio.



Ambos seleccionados arribarán con cuatro victorias y una derrota a esta instancia definitoria, ya que Los Pumas terminaron como segundos del grupo D, por detrás de Inglaterra, y los All Blacks lo hicieron en la misma posición en la zona A, como escoltas de Francia.



En el camino, Los Pumas, que lograron su mejor performance en el Mundial de Francia 2007 cuando fueron terceros, cayeron con Inglaterra (27-10) y superaron a Samoa (19-10), Chile (59-5) y Japón (39-27) en la fase regular y luego eliminaron a Gales (29-17) en los cuartos de final.



Por su parte, los All Blacks perdieron en el debut ante Francia (27-13) y luego vencieron a Namibia (71-3), Italia (96-17) y Uruguay (73-0) en la zona inicial y doblegaron a un duro Irlanda (28-24) en la eliminatoria de cuartos.



La alineación argentina comprenderá una modificación respecto del quince que viene de derrotar por 29-17 a Gales, en el choque de cuartos de final, en Marsella. De esta manera, el medioscrum mendocino Gonzalo Bertranou irá por Tomás Cubelli.



En su décima participación mundialista, la Argentina mostró una mejora notable en relación al inicio del Mundial, incluidos los primeros triunfos, y desde la intensidad defensiva se basó la victoria fundamental contra los europeos, que llegaron como favoritos al cruce.



De esta forma, el seleccionado nacional dirigida por el australiano Michael Cheika intentará dejar todo para aferrarse a un resultado histórico ante la selección más poderosa en este deporte.



Por su lado, el entrenador de los tres veces campeones del mundo (1987, 2011, 2015), Ian Foster, resolvió los ingresos del segunda línea Samuel Whitelock y del wing Mark Tele’a.



De esta manera saldrán del quince principal que superó a Irlanda por 28-24 los jugadores Brodie Retallick (irá al banco de los suplentes) y el lesionado Leicester Fainga’anuku (no figura ni siquiera entre los 23 convocados), respectivamente.



Los All Blacks se impusieron en los anteriores tres choques mundialistas que sostuvieron con Los Pumas, a lo largo del historial en ( 1987, 2011 y 2015).



La otra semifinal tendrá como protagonistas a Inglaterra, uno de los máximos candidatos al título, y Sudáfrica, el vigente campeón, aunque se jugará el sábado a las 16.00, de la Argentina (21:00 hora francesa).



Formaciones de los equipos



Los Pumas (Argentina): Thomas Gallo, Julián Montoya (capitán) y Francisco Gómez Kodela; Guido Petti y Tomás Lavanini; Juan Martín González, Marcos Kremer y Facundo Isa; Bertranou y Santiago Carreras; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti y Emiliano Boffelli; Juan Cruz Mallía. DT: Michael Cheika.



Los All Blacks (Nueva Zelanda): Ethan De Groot, Codie Taylor y Tyrel Lomax; Whitelock y Scott Barrett; Shannon Frizell, Sam Cane (capitán) y Ardie Savea; Aaron Smith y Richie Mo’unga; Tele’a, Jordie Barrett, Rieko Ioane y Will Jordan; Beauden Barrett. DT: Ian Foster.