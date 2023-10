El millonario sueldo de Lionel Messi en la MLS Jueves, 19 de octubre de 2023

La cifra no contempla otros acuerdos del argentino que harían que la suma sea mucho más elevada. Cuánto cobra por año.

La Asociación de Jugadores de la Major League Soccer de los Estados Unidos (MLS) anunció los salarios más altos de la liga, entre los que se encuentra el del futbolista de Inter Miami Lionel Messi, quien lidera el ranking.



En concepto de salario, el argentino recibe US$20 millones por año, por lo que de esa cifra queda fuera el acuerdo alcanzado con la franquicia y Apple TV por otros entre 50 y 60 millones más de la moneda estadounidense. A su vez, tampoco se tiene en cuenta los vínculos con Adidas y Fanatics.



El ingreso de Messi es el más alto de la historia de la MLS. Detrás de él lo siguen Lorenzo Insigne, del Toronto FC, con US$15.4 millones; y Xherdan Shaqiri, del Chicago Fire, con US$ 8.15 millones.



El top 10 lo completan Javier Hernández (LA Galaxy - US$7.44 millones), Federico Bernardeschi (Toronto - US$6.3 millones), Sebastián Driussi (Austin F. C - US$6.02 millones), Héctor Herrera (Houston Dynamo - US$5.25 millones), Douglas Costa (Los Ángeles Galaxy - US$4.51 millones), Christian Benteke (D. C. United - US$4.43 millones) y Josef Martínez (Inter Miami - US$4.39 millones).



"Los salarios de los jugadores se desglosan en dos números: Salario base anualizado actual y Compensación Promedio Garantizada Anualizada. El número de Compensación Promedio Anual Garantizada (Compensación Garantizada) incluye el salario base de un jugador y todos los bonos garantizados y de firma anualizados durante la vigencia del contrato del jugador, incluidos los años de opción", explicó la asociación.



"La cifra de Compensación Anual Promedio Garantizada también incluye cualquier bonificación de marketing y los honorarios de los agentes, ambos anualizados durante la vigencia del contrato. La cifra de Compensación Anual Promedio Garantizada no incluye los Bonos de Rendimiento porque no hay garantía de que el jugador alcance esos bonos", agregaron.



"Estas cifras incluyen la compensación del contrato de cada jugador con la MLS. No incluyen ninguna compensación por contratos con equipos individuales o sus afiliados", cerraron.