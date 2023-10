Predicciones del 16 al 22 de octubre

Jueves, 19 de octubre de 2023



La posición de los astros revela información importante para las personas de cada signo zodiacal.



La semana del 16 al 22 de octubre de 2023, posterior al eclipse solar y la luna nueva en Libra, estará marcada por los últimos días de Sol en Libra, Mercurio y el Sol en conjunción y en tensión con Plutón, Venus en armonía con Júpiter en signos de Tierra.



Además, justo al final de la semana, Mercurio ingresa al signo de Escorpio y armoniza con Saturno.



Serán días propicios para la toma de conciencia y caídas de ficha en cómo nos relacionamos con las personas que nos rodean.



Las tensiones con Plutón nos invitan a ir más allá de las luchas de poder y las capas que nos distancian de los demás, está a disposición la posibilidad de desarrollar una mirada profunda, más comprensiva, comprometida y menos superficial hacia la vida.



Horóscopo para Aries

La semana estará marcada por Marte, regente de Aries, activando sus recursos y proyectos compartidos, favoreciendo a las asociaciones, parejas y movimientos en conjunto.



Será una semana disponible para viajes, asuntos del exterior, estudios y exámenes.



Además, podrán conectar con emociones más optimistas que les permitan seguir fluyendo en sus planes.



Venus en armonía con Júpiter traerá buenas noticias a su mundo económico y laboral. Tendrán que cuidar su enfoque mental y no caer en distracciones ajenas a sus verdaderos intereses.



Horóscopo para Tauro

La semana estará marcada por Júpiter en su signo, Tauro, en armonía con Venus, dándoles fluidez, apertura, movimiento y confianza para avanzar en proyectos y búsquedas individuales, tendrán todo a su favor para comenzar a manifestar aquello que quieren, pero sentirse merecedores será esencial.



Habrá mucho movimiento en su mundo vincular, desde el romance hasta relaciones de mayor compromiso, también la llegada de invitaciones a planes en conjunto y asociaciones.



La clave semanal será continuar puliendo sus hábitos y nutrir la constancia en sus proyectos laborales.



Horóscopo para Géminis

La semana estará marcada por la conjunción de Mercurio, regente de Géminis, con el Sol y en tensión con Plutón, trayendo la invitación a integrar sus vivencias más transformadoras y sensibles para llegar al conocimiento y empoderamiento, sólo así podrán encarar con claridad y libertad sus búsquedas y proyectos individuales.



Que las limitaciones del pasado no definan su presente y les corran de aquello que quieren crear para sus vidas.



El domingo, Mercurio ingresa al signo de Escorpio y armoniza con Saturno, dándoles mayor profundidad e intuición en su mirar.



Tendrán una mente afinada que les permitirá discernir entre lo que les suma o quita energía en sus hábitos y en su mundo vincular y laboral. Podrán empoderarse, tomar riesgos y afirmarse en lo laboral.



Horóscopo para Cáncer

La semana comienza con la Luna, regente de Cáncer, opuesta con Júpiter y Urano, invitándoles a mejorar su relación con grupos, amistades y relaciones sociales de todo tipo. Registren su comportamiento y sus respuestas.



Estén dispuestos a colaborar y poner su conocimiento y experiencia para potenciar ambas partes.



Tendrán grandes caídas de fichas en su mundo interno y en los pasos a seguir para mejorar su base emocional, armonizar su pasado y presente, hogar y relaciones familiares.



La clave de la semana será dejar de echar culpas y pasar a una actitud responsable sobre sus actos.



Horóscopo para Leo

La semana estará marcada por el Sol, regente de Leo, en conjunción con Mercurio, dándoles claridad mental e inteligencia que les permitirán madurar sus pensamientos. Encontrarán el modo más propicio para conectar con lo que quieren.



Serán días muy buenos para movimientos, viajes, mudanzas, asuntos comerciales, firmas y contratos. Estén atentos a las ideas que puedan surgir durante la semana, traten de anotarlas o dejarlas registradas.



El sábado, el Sol en tensión con Plutón les invitan a dejar atrás viejas estructuras mentales y malos hábitos que les restan energía y enfoque. Abracen una actitud más flexible y usen el discernimiento a su favor.



Se replantearán su permanencia en lugares donde no se puedan continuar desarrollando, creciendo y expandiendo.



Horóscopo para Virgo

La semana estará marcada por Mercurio, regente de Virgo, en conjunción al Sol y en tensión con Plutón, trayendo claridad y nuevas búsquedas a su mundo económico.



Tendrán la posibilidad de mejorar sus ingresos y conseguir los recursos necesarios para apostar a proyectos personales, será clave una buena administración de sus valores y no quedarse frenados por sus temores e inseguridades.



El domingo Mercurio ingresa a su mundo de relaciones, comunicación y comercial, armonizando con Saturno que les traerá la oportunidad de construir en conjunto con su pareja, socios y amistades, que les invitarán a nuevas aventuras y objetivos.



Estén atentos a sus vínculos y relaciones, habrá nuevas personas que puedan aparecer en sus vidas y traer muy buenas oportunidades.



Horóscopo para Libra

La semana estará marcada por el Sol en su signo, Libra, en conjunción con Mercurio, trayendo claridad, rapidez e inteligencia hacia sus deseos y ganas individuales, permitiéndoles enfocarse en sus necesidades y proyectos, tomar una postura más firme y líder ante sus relaciones.



Tendrán que estar dispuestos a soltar viejas estructuras que estén limitando la posibilidad de abrir nuevas búsquedas en su mundo personal, social, vocacional, profesional y laboral, es momento de tomar el poder que suelen proyectar en los demás.



Aprovechen los últimos días del Sol en su signo para reconocerse, tomar la fuerza, energía, magnetismo y coraje necesarios para avanzar en su revolución personal.



Horóscopo para Escorpio

La semana estará marcada por Mercurio y el Sol en tensión con Plutón, regente de Escorpio, invitándoles a madurar su inteligencia y su forma de relacionarse con los demás.



Podrán discernir con mayor claridad cuáles pensamientos, emociones y hábitos les quitan energía o los distraen de su crecimiento y evolución personal. Tendrán que poner un extra de atención a sus modos en el mundo laboral y cuidar la relación con sus pares.



El domingo,Mercurio ingresa a su signo, dándoles inteligencia, rapidez mental y la facilidad de reconocer sus ganas, deseos y poder personal. Desarrollen un plan de acción y salgan a la búsqueda de nuevas relaciones.



Ahora más que nunca deben cuidar lo que piensan, el tono y las palabras que salen de su boca.



Horóscopo para Sagitario

La semana comienza con Júpiter, regente de Sagitario, opuesto con la Luna, invitándoles a actuar con fe, enfocándose en sus metas y objetivos más preciados.



Quiten a sus labores cotidianas la sensación de apatía, dedíquense a cubrirlas de pasión, creatividad, espontaneidad y encanto. Recuerden: la mirada que carece de magia, carece de posibilidades.



El martes la Luna ingresa a su signo, dándoles prioridad, sensibilidad y magnetismo para enfocarse en sus necesidades y deseos individuales, podrán mejorar sus hábitos alimenticios y cuidar de su energía.



El domingo, Venus en armonía con Júpiter les dan fluidez, apertura y optimismo para enfocarse en sus metas a mediano y largo plazo, asuntos profesionales y laborales, tienen todo a su favor para salir victoriosos y reconocidos en todo lo que emprendan con compromiso y responsabilidad.



Horóscopo para Capricornio

La semana estará marcada por Plutón en su signo, Capricornio, en tensión con el Sol y Mercurio, invitándoles a ir más allá de sus limitaciones y temores personales para lanzarse hacia sus objetivos en el mundo social y profesional y laboral.



Tendrán que dejar de culpar o responsabilizar a otros para comprometerse con su crecimiento individual y asumir nuevos desafíos.



Viernes y sábado contarán con la Luna en su signo que les permitirá mejorar su presente, reconocer sus necesidades y deseos individuales, cuidar de sus hábitos y su energía.



El domingo Mercurio en armonía con Saturno les traen movimiento, inteligencia y enfoque que les permitirán renovar su mirada hacia su presente y porvenir, habilitando nuevos ideales a mediano y largo plazo.



Horóscopo para Acuario

La semana comienza con la Luna opuesta con Urano, regente de Acuario, invitándoles a equilibrar su mundo interno, hogar y familia con sus responsabilidades del mundo exterior, madurar su respuesta y generar mayor predisposición para avanzar en las metas y objetivos personales.



Cuentan con Marte a su favor para tomar la ambición y fuerza necesarias para construir su presente y porvenir, lanzarse por nuevas búsquedas, asumir roles de liderazgo y autonomía, deberán cuidar de no exagerar con su poder y autoridad.



El domingo la Luna ingresa a su signo, dándoles prioridad, sensibilidad y magnetismo para enfocarse en sus necesidades y deseos individuales, cuidar de su cuerpo, alimentación y descanso.



Horóscopo para Piscis

La semana estará marcada Marte en su mundo de movimiento y viajes, Piscis, habilitando un extra de valor y coraje para renovar mirada hacia el mundo y percibir sus infinitas posibilidades.



Serán días excelentes para mejorar sus manejos en el mundo vocacional, profesional y laboral, darle orden y estructura a sus proyectos, tomar roles de liderazgo y guía.



El domingo Mercurio en armonía con Saturno les traen facilidad, inteligencia y enfoque para comprometerse en nuevas oportunidades, búsquedas y objetivos personales, dándoles luz verde a todo lo relacionado con el exterior: viajes, mudanzas, deportes, estudios y carreras.