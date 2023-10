López Desimoni presentó el Programa "Construir Ciudadanía"

Sábado, 14 de octubre de 2023

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia presentó el Programa "Construir Ciudadanía", con un conversatorio a cargo del titular del área, Juan José López Desimoni, junto al historiador Daniel Balmaceda.



Más de 200 personas asistieron este miércoles a la presentación del libro "Sarmiento, el presidente que cambió a la Argentina" en el Salón "Cambá Cuá" del Turismo Hotel Casino de la ciudad de Corrientes, con la presencia del autor de la obra, Daniel Balmaceda, quien dialogó con el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Juan José López Desimoni. La convocatoria estuvo a cargo de la mencionada cartera, ya que el evento fue propicio para presentar el Programa "Construir Ciudadanía".



"´Construir Ciudadanía´ es dotar a las personas de los conocimientos necesarios para ejercer sus derechos y también cumplir con sus deberes", resaltó López Desimoni al presentar el Programa que tiene como objetivo que, "dejar de ser habitantes para ser ciudadanos" para estar atentos a lo que sucede en el lugar donde vivimos y participar de manera activa. En ese marco, el libro del periodista e historiador, Daniel Balmaceda, resultó oportuno para conocer y reflexionar acerca de uno de los próceres argentinos que "fue mucho más que un obsesivo por la educación".



La obra recupera los valores de un hombre que ejerció la Presidencia Argentina y en ese sentido, tanto el escritor como el Ministro dialogaron sobre aspectos de la vida personal de Sarmiento que resultaron atractivos para quienes colmaron el auditorio del Turismo Hotel Casino. "Estamos en un momento clave para la Argentina y por eso me pareció interesante que podamos conversar con Daniel sobre la Presidencia de Sarmiento, donde se lograron cosas muy importantes para nuestro país”, comentó López Desimoni en el inicio de la presentación.



“Sarmiento llevó adelante políticas públicas que fueron tremendamente beneficiosas e innovadoras para su tiempo, eso me interesa rescatar no sólo para mirar la historia solamente, sino a partir de eso poder mirar el futuro que tenemos los argentinos de acá en adelante” agregó. Balmaceda se explayó sobre detalles de la personalidad de Domingo Faustino Sarmiento que lo muestran no sólo como un fanático de la educación, sino que también contó anécdotas donde se ve al hombre que día a día disfrutaba de una buena comida o que tenía admiración por Estados Unidos y "cada obra que ponía en marcha el país del norte, él buscó replicar en Argentina".



Asimismo, el historiador contó momentos clave de Sarmiento antes de asumir la Presidencia y luego durante el ejercicio de la misma. Mencionó, entre otras cosas, la renuncia a la masonería ya que puso por sobre cualquier cosa "su deseo de ser Presidente de todos los argentinos y no solo de sus amigos".



La implementación del sistema educativo, la "Escuela Normal” traída desde Estados Unidos; la importancia del campo para el crecimiento de la Argentina, el ferrocarril y el desarrollo del telégrafo. "Se lograron avances tecnológicos significativos, como la conexión telegráfica con Uruguay y Chile, y el envío de telegramas a Europa", resaltó Balmaceda, quien no ahorró en detalles a la hora de contar cómo se vivieron esos días en el país.



De ese modo, recordó que también se implementaron cambios en la comunicación y la información, como la recepción de noticias más rápidas y la construcción de un observatorio meteorológico en Córdoba. Además, Sarmiento fue quien le dio el nombre de Casa Rosada al Palacio Presidencial, y fue quien tuvo la idea de que en cada casa tengan arbolitos de Navidad, una costumbre estadounidense.



El final del conversatorio se produjo con preguntas y comentarios de asistentes, a los que Balmaceda respondió y luego firmó ejemplares del libro. La presentación contó con la asistencia del vicegobernador Pedro Braillard Poccard; el intendente Eduardo Tassano; los ex gobernadores Ricardo Leconte y José Antonio Romero Feris; la ministra de Educación, Práxedes López; la diputada nacional Ingrid Jetter; legisladores provinciales y público en general.