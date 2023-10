Una derrota que peligra la clasificación de Boca Unidos

Sábado, 14 de octubre de 2023



En la ciudad de Rafaela, el equipo dirigido por Raúl Estévez fue superado anoche por el local 9 de Julio, que se impuso por 2 a 0. Braian Peralta y Maximiliano Ibáñez marcaron para el ganador. Los "aurirrojos" buscarán el boleto en la última fecha.



En Rafaela, Boca Unidos no pudo hacer pie, perdió con 9 de Julio 2 a 0 y ahora se jugará la clasificación a la segunda fase del Federal A en la última fecha.



En el encuentro de este viernes, que sirvió para abrir la fecha 35 de la zona 4, el equipo correntino generó muy poco en el ataque y fue superado por un rival que aprovechó sus oportunidades para desnivelar.



En el inicio del partido, Agustín Grinovero se tuvo que exigir para mandar al córner un tiro libre que ejecutó con su pierna zurda Joaquín Livera. A partir de ese momento, 9 de Julio se adueñó del partido porque ganó la pelota en la mitad de la cancha.



El local aprovechó un desajuste entre los centrales de Boca Unidos, Maximiliano Ibañez cabeceó, solo en el área chica, y obligó a una gran intervención de Lucas de León para evitar la caída de su arco.



El equipo santafesino insistió con la presión en la mitad de la cancha, provocó un error en la salida boquense y a los 24 minutos abrió el marcador.



Después de la recuperación, Peralta controló la pelota con la derecha, enganchó hacia adentro, sacó un zurdazo y la pelota se metió en el ángulo izquierdo de De León.



Boca Unidos tardó unos minutos en reaccionar, pero lo hizo cuando se pudieron juntar para generar juego Antonio Medina y Gabriel Morales.



El delantero chaqueño tuvo dos oportunidades para igualar. A los 30’, un defensor le impidió definir frente al arco y a los 43’, metió un cabezazo que cruzó toda al área chica, pero no llegó ningún compañero para empujar la pelota.



En el medio de esas acciones, a los 32’, luego de la mejor combinación de pases, Gaby sacó un zurdazo que encontró bien parado al arquero del León.



En el complemento, Boca Unidos se adelantó en el terreno, pero no tuvo claridad para crear jugadas con posibilidades concretas para llegar al gol y de contra, 9 de Julio lastimó.



A los 11 minutos, un pelotazo largo lo encontró a Maximiliano Ibañez, que le ganó la carrera y la posición a dos defensores boquenses y cuando entró al área, sacó un remate que dejó sin chances a De León.



El 2 a 0 golpeó fuerte a Boca Unidos, que no mostró reacción. No pudo avanzar con la pelota al piso y solamente inquietó con algunos centros. Estuvo lejos del descuento, incluso la más clara volvió a ser para el local, pero el “1” visitante evitó que la diferencia se ampliara. Además, se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Ángel Piz.