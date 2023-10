Valdés inauguró la ampliación de Terapia Intensiva de Goya

Viernes, 13 de octubre de 2023



En la ocasión el Gobernador Valdés estuvo acompañado del intendente de Goya, Mariano Hormaechea; del ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo; y el director del Hospital, Raúl Martínez.



El Gobernador, Gustavo Valdés, este jueves dejó inauguradas las obras del Hospital Dr. Camilo Muniagurria en la ciudad de Goya. En el lugar, se realizó la refacción integral de la Unidad de Terapia Intensiva, donde se reorganizó el área, y cuenta actualmente con espacio para 13 camas con todos los servicios necesarios. Además, se hizo entrega del equipamiento necesario, un ecógrafo portátil, y dos transductores.



“Tenemos un proyecto ambicioso para el Hospital en materia de equipamientos y obras y seguiremos avanzando con eso porque necesitamos a comenzar estructurar la salud pública de otra forma”, expresó el gobernador Gustavo Valdés al iniciar su discurso en el acto que se hizo en el Salón Auditorium del Hospital nosocomio de la localidad.



En ese sentido, Valdés apostó a “dotar de complejidad al Hospital zonal para que sea vuelva a ser un centro de referencia en el sur de la provincia y concentremos el poder del Estado en Goya”.



Además, mencionó que los nosocomios de la zona cuentan con los respectivos equipamientos tecnológicos para “darles complejidad a las atenciones, y con internet de alta calidad”.



En consiguiente, el mandatario anunció que en tiempo más se procederá al corte de cinta de las obras en el segundo Hospital de niños “donde también le sumaremos complejidades para que no tengamos que derivar pacientes a Corrientes” y mencionó que también se avanza con las obras en el Instituto de Oncológico.



“Con estas obras estamos armando un sistema que nos fortalezca”, remarcó y luego indicó que también se avanza en las inversiones en Lavalle, Carolina, San Isidro, Santa Lucía y Esquina “donde le estamos dando fortaleza a la región sanitaria” porque “juntos vamos a construir la salud pública para todos los correntinos”, concluyó.







Ministro Cardozo



El titular del Ministerio de Salud contó que sumar un sector de terapia intensiva como el de este hospital contribuye a descomprimir la demanda en otros centros de salud de la provincia. “A veces no damos abasto con las camas, ya sea por accidentes de tránsito o por el aumento de patologías complicadas, así que es muy favorable sumar estas 14 camas”, detalló.



Cardozo informó además que en el Hospital Escuela de Capital se duplicó la cantidad de camas y que se está haciendo lo mismo con el Hospital Vidal. “Tenemos la Terapia Intensiva más importante de la provincia, que es la del Hospital de Campaña, pero tenemos otras que son fundamentales como las de Paso de los Libres y Santo Tomé”.



Volviendo a esta inauguración, el ministro destacó el avance tecnológico, asegurando que ya se otorgaron 130.000 turnos a través del sistema web.





Intendente Hormaechea



Al dirigirse a los presentes, el intendente Hormaechea manifestó, inicialmente, su satisfacción por “estar terminando una jornada de inauguraciones y entregas, en materia de educación, seguridad y salud pública”, junto al gobernador Gustavo Valdés.



“Hoy estamos avanzando con esta inversión en este Hospital Regional, que es tan simbólico para los goyanos”, ya que “todos sabemos lo que significa, cuando tenemos una urgencia o problemática de salud”.



El jefe comunal goyano, además, recordó que el mismo nosocomio “atiende a toda la zona sur de la provincia”, a la vez que ratificó continuar trabajando junto a la Provincia “para que la salud de la región se siga complementando con mejores servicios”.





Director Martínez



El director del Hospital Regional, consideró que las obras inauguradas en la Unidad de Terapia Intensiva son parte “de una inversión que ayudará al sistema de salud pública con respecto a la disponibilidad de camas, contando con 14, y al tratamiento crítico en pacientes, logrando disminuir las derivaciones a la Capital u otro centro más complejo”.



En otro orden de temas, Raúl Martínez dio cuenta que, también, a través de la gestión provincial, “vamos a poder concretar todo lo que es la historia clínica digital, en los diferentes servicios del nosocomio y consultorios externos”.



Finalmente, el funcionario contó que en el mismo hospital “se encuentran 26 alumnos de la UNNE, realizando su pasantía rural, de 45 días, por lo que le estamos ofreciendo capacitación en su última etapa de formación como médicos”.







Detalles de obra



Entre las tereas realizadas se encuentran la provisión y colocación de un nuevo cielorraso realizado con placa de yeso con estructura independiente. En las paredes se realizó el picado del revoque y se ejecutó a nuevo, se revistieron con vinílico todos los sectores.



Un tratamiento similar se ejecutó en el piso, el cual fue revestido con piso vinílico homogéneo. Todas aquellas superficies que no contaron con revestimiento fueron pintadas al igual que el cielorraso.



Instalaciones tanto eléctrica, como sanitarias, fueron realizadas completamente. También se realizó el cambio de aberturas. Los núcleos húmedos fueron previstos por nuevos cerámicos.



Además, las camas disponen la instalación de gases medicinales con sus paneles.







Equipamiento entregado



El Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección de Administración dispuso del siguiente equipamiento: computadoras con impresora, Smart TV, heladeras, monitores multiparamétricos, electrocardiógrafo, bolsas de ombú, colchones anti escaras, juegos de laringoscopios, respiradores multiprocesadores con sus módulos de ventilación, humidificadores, respiradores de trasporte con su respectivo tubo de oxígeno medicinal, catéteres de marcapasos, camas eléctricas, mobiliario, bombas de infusión y de jeringa.



Además de 30 computadoras completas para equipar los consultorios externos y los servicios de internación del hospital destinadas a la implementación de Historia Clínica Digital, dicho modulo será utilizado por profesionales de la salud en la carga de evolución de pacientes.





En la oportunidad se hizo entrega de un ecógrafo portátil y dos transductores para el Centro de Salud de San Isidro.





Presencias



Acompañaron al Gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés; intendente de Goya, Mariano Hormaechea; el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo; ministros del Poder Ejecutivo Provincial; secretarios y subsecretarios Provinciales; subsecretarios y directores del Ministerio de Salud Pública; el director del Hospital, Raúl Martínez; autoridades municipales y provinciales; miembros de la Asociación Cooperadora de este Hospital; personal de este Hospital; demá