Cristiano Ronaldo condenado a recibir 99 latigazos

Viernes, 13 de octubre de 2023



El jugador del Al Nassr de Arabia Saudita había abrazado a la pintora iraní Fátima Hamami como agradecimiento por regalarle un cuadro.



Cristiano Ronaldo fue condenado por la Justicia de Irán a recibir 99 latigazos por abrazar a una mujer soltera durante su viaje a Teherán por la fase de grupos de la Liga de Campeones asiática



El encuentro ocurrió en septiembre cuando jugador del Al Nassr de Arabia Saudita se enfrentó al equipo Persépolis y allí abrazó a la pintora iraní Fátima Hamami como agradecimiento por regalarle un cuadro con imágenes suyas celebrando un gol.



En este agradecimiento CR7 no solo abrazó a la artista, que tiene el 85 por ciento de su cuerpo paralizado, si no que también le dio un beso en la mejilla.





Encuentro entre la artista y CR7



Según la ley en Irán "tocar a la mujer no casada equivale a adulterio" y ante este escenario informaron que el ídolo deberá cumplir su condena la próxima vez que vaya al país de Medio Oriente, algo que no ocurrirá en lo que resta de la fase de la competición.



Sin embargo, si clasifica a octavos de final o avanza en el torneo, está la posibilidad de que deba volver a pisar tierras iraníes y sea detenido por las autoridades para cumplir el castigo.



Con el revuelo del caso, el juez que lo condenó informó que si los hechos no son punibles o muestra arrepentimiento, podría perdonarle la pena.



Dicho caso comenzó cuando decenas de abogados presentaron en la Justicia iraní una denuncia porque el delantero no había cumplido con la ley en la que se expresa el adulterio.