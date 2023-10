Valdés inauguró refacciones en el Hospital de Santa Lucía

Jueves, 12 de octubre de 2023

El gobernador, Gustavo Valdés, inauguró este miércoles las refacciones integrales del servicio de laboratorio, de rayos X y consultorio de kinesiología del Hospital Dr. Juan Ramón Gómez, en la localidad de Santa Lucía



Además, en el Club Social y Deportivo Español, de la mencionada localidad, dejó inaugurado el piso de parquet, y entregar equipamiento deportivo e indumentaria, y destacó la importancia del deporte y se compromete a seguir invirtiendo en instalaciones deportivas.



En el acto inaugural de refacciones del Hospital Dr. Juan Ramón Gómez, mismo se realizaron trabajos de demolición de muros, mampostería nueva, revoques, instalación sanitaria y eléctrica, cloacas, pintura, revestimientos, piso, cambio de aberturas, entre otros.



Además, el Ministerio de Salud Pública dispuso la entrega de equipamiento para el correcto funcionamiento del Servicio, consistente en: espectrofotómetro, microscopio, macro centrífuga. Micro centrífuga, baño termostático, chalecos Plomados, camillas articuladas, tensiómetro, oxímetro de pulso, termómetro digital, otoscopio, chaleco plomado, autoclave, heladera con freezer, equipamiento kinesiológico, mobiliario y otros elementos.



Al dirigirse a los presentes, el gobernador Gustavo Valdés destacó la apertura de los servicios de Laboratorio, Rayos X y consultorio de Kinesiología, en el Hospital “Dr. Juan Ramón Gómez”, de Santa Lucía, inicialmente, refiriéndose al trabajo arduo realizado en materia de salud pública, durante los momentos más álgidos de la pandemia por Covid-19.



“Adaptamos el Hogar Escuela y comenzamos a invertir cifras incalculables para hacer frente a esa ola misteriosa que era el Covid-19”, recordó el mandatario, rememorando los inicios del Hospital de Campaña, detallando que, en el mismo nosocomio, se realizaron alrededor de 20 mil internaciones.



Por otra parte, el Gobernador lamentó que haya 2.200 fallecidos en pandemia, y a la vez agradeció a todo el cuerpo de Salud “por haber arriesgado su vida”.



Seguidamente, el Mandatario resaltó que “comenzamos a volver a darle complejidad a los grandes centros de contención y de servicios que tiene el interior”, y agregó que “no debemos olvidar que estamos apostando muy fuerte en el Hospital de Niños de Goya para no tener que derivar a un pequeño hasta Corrientes”.



“En los hospitales tenemos que invertir, uno que necesitaba esta inversión era el de Santa Lucía,”, sostuvo Valdés y aseguró que en los próximos dos años de gestión vamos a seguir invirtiendo, yo me comprometo a dejarles un hospital cada vez mejor, ampliado, y con servicios, y en este mes de concientización del Cáncer de Mamá, buscaremos la detección de la enfermedad, empezando con parches y continuando con mamografías”.



“Esta es una adquisición que esta dando muy buenos resultados, pero no suplanta la mamografía, tenemos que tener mamógrafos para 500 mil mujeres, aunque sea menor el número de mujeres que se deban realizar el estudio, porque siempre es bueno hacer esta prevención salva vidas”, apuntó Valdés.



“Esto hace que tengamos un buen nivel que atiende complejidades, no en todos lados podemos tener un lugar complejo como el Instituto de Cardiología de Corrientes o un Instituto Oncológico, pero si en todas partes debemos de tener acceso”, declaró el Mandatario.



Por último, el Gobernador reafirmó su apoyo incondicional a la Salud Pública y reafirmó que “no quiero vivir en una provincia que le de la espalda a los correntinos, quiero vivir en un lugar donde todos podamos tener acceso a la salud pública, y creo que eso es posible, que podemos tener medicina para todos y médicos de primera a disposición”, y añadió que en la provincia “tenemos médicos que fueron soldados y todos los días dan lo mejor de sí”.







Ricardo Cardozo



“La verdad que si ustedes hubieran visto como estaban estos sectores antes, con la transformación que tuvieron, da mucho gusto”, comenzó diciendo el ministro de Salud.



Contó las refacciones comenzaron con las áreas de admisión, consultorios, emergencia y otras, pero que debido a la pandemia hubo que retrasar los trabajos en los sectores que hoy se inauguran. Ahora continuarán con obras en las salas de internación, además de adquirir equipamiento como un mamógrafo.



“También tuvimos acceso a más personal, lo que vino bien para fortalecer las guardias y los consultorios”, cerró.



Al finalizar los discursos, el gobernador Valdés realizó el corte de cinta dejando inaugurado lo realizados, y seguidamente recorrió la institución.







Inauguración del piso de parquet del Club Social y Deportivo Español



Finalizado el acto las refacciones integrales del Servicio de Laboratorio, de Rayos X y Consultorio de Kinesiología del Hospital Dr. Juan Ramón Gómez, en la localidad de Santa Lucía, el gobernador Gustavo Valdés se dirigió hasta el Club Social y Deportivo Español, ubicado por Placido Martínez al 928, para inaugurar el piso de parquet, y entregar equipamiento deportivo e indumentaria. En este contexto, Valdés destacó la importancia del deporte y se compromete a seguir invirtiendo en instalaciones deportivas.



En el lugar, el Mandatario mencionó que “es un gusto estar presente para cumplir con el compromiso de instalar un parquet en el lugar y poder competir en igualdad de condiciones”.



Seguidamente, Valdés destacó la importancia de arreglar el techo para evitar goteras y problemas en el piso; y aseguró que desde la Provincia seguirán invirtiendo en instalaciones deportivas y se continuará “ayudando a las instituciones deportivas” con la posibilidad de financiar esto a través de Lotería Correntina.



Por su parte, el secretario de Deporte, Jorge Terrile, resaltó los 104 años de la Institución en donde consiguieron diferentes logros a lo largo de la historia como por ejemplo “que Tiziana Guisi que está en la liga universitaria de Estados Unidos y salió de aquí”.



Por último, el secretario consideró que “el mejoramiento edilicio tiene mucho que ver con el mejoramiento de los deportistas en la práctica, sin dudas tenemos tres buenos equipos en la liga nacional y tienen que salir de acá”.







Presencias



Acompañaron al Gobernador Gustavo Valdés; el intendente, Norberto Villordo; los ministros de Salud, Ricardo Cardozo; de Desarrollo Social, Adán Gaya; de Seguridad, Buenaventura Duarte; de Justicia, Juan José López Desimoni; de Ciencia y Tecnología, Jorge Gómez; intendentes de localidades vecinas, senadores provinciales y nacionales; Subsecretarios y directores del Ministerio de Salud Pública; el director del ejecutivo Hospital, Luis Cabral; la directora asociada del Hospital, Romina Cabral; autoridades municipales y provinciales; y personal del Hospital.