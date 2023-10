Los Pumas confirman su formación para enfrentar a Gales

Jueves, 12 de octubre de 2023



El entrenador Michael Cheika definió al XV que saldrá al campo de juego en el Vélodrome de Marsella, el próximo sábado a las 12



El próximo sábado, Los Pumas se enfrentarán a Gales en un partido trascendental del Mundial de rugby. El cruce, por los cuartos de final, definirá a uno de los semifinalistas de la Copa del Mundo que se disputa en Francia y como suele suceder, a falta de 48 horas para el encuentro, el combinado nacional confirmó a los 15 jugadores que saldrán al campo de juego del estadio Vélodromo, en Marsella.



Finalmente, Michael Cheika se inclinó por Facundo Isa en lugar del lesionado Pablo Matera en la tercera línea. Por otra parte, el entrenador en jefe decidió un cambio en la conducción del equipo: Tomás Cubelli será el medio scrum titular en lugar de Gonzalo Bertranou. Hay que destacar que el próximo será el tercer encuentro del número 9 en la Copa del Mundo. Jugó 61 minutos en total, ya que ingresó desde el arranque ante Chile y contra Samoa disputó 13 minutos.



De esta manera, el XV de Los Pumas ante Gales será: 1- Thomas Gallo, 2- Julián Montoya (C), 3- Francisco Gómez Kodela, 4- Guido Petti, 5- Tomás Lavanini, 6- Marcos Kremer, 7- Juan Martín González, 8- Facundo Isa, 9- Tomás Cubelli, 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Emiliano Boffelli, 15- Juan Cruz Mallía.



Los suplentes serán: 16- Agustín Creevy, 17- Joel Sclavi, 18- Eduardo Bello, 19- Matías Alemanno, 20- Rodrigo Bruni, 21- Lautaro Bazán Vélez, 22- Nicolás Sánchez, 23- Matías Moroni.



Por el lado de Gales, el equipo que dirige Warren Gatland realizará seis cambios con respecto al XV que salió a la cancha en el triunfo contra Georgia por la fase de grupos. Entre los forwards ingresarán Ryan Elias, Adam Beard y Aaron Wainwright, mientras que en la línea de backs jugarán Gareth Davies, Dan Biggar y Josh Adams.



Hay que destacar que serán 11 los jugadores que repetirán su participación tras el último duelo ante el seleccionado argentina en 2022, que fue victoria para los europeos por 20-13. Louis Rees-Zammit, George North, Nick Tompkins, Rio Dyer, Tomos Williams, Adam Beard, Will Rowlands, Gareth Thomas, Ryan Elias, Dillon Lewis y el capitán Jac Morgan volverán a verse las caras contra Argentina.



“Teníamos el objetivo de llegar a cuartos de final, y lo hemos conseguido. Ahora se trata de aprovechar ese impulso. Es emocionante entrar en la fase eliminatoria del torneo y estamos preparados para el reto de los cuartos de final. Toda nuestra preparación se ha centrado en llegar hasta aquí, y estamos disfrutando de esta oportunidad”, dijo Gatland en la conferencia de prensa previa al partido.



“Esperamos otro partido difícil este fin de semana, contra una Argentina física. Todavía no hemos tenido la actuación perfecta, pero hemos demostrado que somos un equipo difícil de ganar”, agregó sobre el trascendental cruce contra Los Pumas.



Así será la formación de Gales frente a Los Pumas: 1- Gareth Thomas, 2- Ryan Elias, 3- Tomas Francis, 4- Will Rowlands, 5- Adam Beard, 6- Jac Morgan (c), 7- Tommy Reffell, 8- Aaron Wainwright, 9- Gareth Davies, 10- Dan Biggar, 11- Josh Adams, 12- Nick Tompkins, 13- George North, 14- Louis Rees-Zammit, 15- Liam Williams. Suplentes: 16- Dewi Lake, 17- Corey Domachowski, 18- Dillon Lewis, 19- Dafydd Jenkins, 20- Christ Tshiunza, 21- Tomos Williams, 22- Sam Costelow, 23- Rio Dyer.



El historial contra Gales es desfavorable en la Copa del Mundo: en ambos cruces fue triunfo para los europeos. El primero terminó 16-7 en favor de los galeses por la fase de grupos de la edición 1991 y el resultado en la edición de 1999 fue 23-18. Además, se jugaron otros 19 test matches entre ambas naciones con seis victorias para Argentina, 12 para los británicos y un empate. El último encuentro fue el 12 de noviembre de 2022 con una ajustada derrota de la albiceleste por 20-13, en Cardiff.