Control antidoping para cinco jugadores de Los Pumas

Miércoles, 11 de octubre de 2023



Durante la mañana de este miércoles en Marsella, varios integrales del equipo argentino fueron parte de un test que está dentro de las normas de World Rugby



Los Pumas están a 72 horas de protagonizar un partido clave para su futuro en el Mundial de rugby que se disputa en Francia. El próximo sábado, desde las 12, el seleccionado se enfrentará contra Gales por los cuartos de final del torneo. Tras el triunfo contra Japón en Nantes (39-27), el plantel viajó a Marsella, sede del cruce contra los europeos, y recibió una sorpresiva visita.



Este miércoles por la mañana, a eso de las 6.30, cinco jugadores del conjunto argentino fueron elegidos por World Rugby para un control antidoping sorpresa en la previa al encuentro contra los Dragones Rojos. Tanto Marcos Kremer, Santiago Carreras, Thomas Gallo -tres que serán titulares el sábado- como Joaquín Oviedo y Martín Bogado, fueron sometidos a un análisis de sangre y orina.



Dicho control se produjo en el marco del programa "Keep Rugby Clean" que impulsa la entidad que rige los destinos de la disciplina en el mundo. En su sitio oficial, la federación tiene un apartado especial en el que da detalles sobre este movimiento para promover el juego limpio.



"El control de dopaje implica que un oficial de control de dopaje capacitado efectúe la recolección de una muestra de sangre u orina de un jugador. Frecuentemente, ambos tipos de muestras se recogen en el mismo control. A veces se lo denomina ‘test de drogas’. Los jugadores y los equipos nunca reciben un aviso anticipado de un control. Se le puede pedir a usted que se someta a un control en cualquier momento y en cualquier lugar (como por ejemplo en su casa, lugar donde pasa la noche u hotel) y las muestras se analizan para una amplia gama de sustancias de dopaje. Es una oportunidad para demostrar que está compitiendo limpiamente y también es uno de los métodos más eficaces para detectar a los que están haciendo trampa", indica WR en su explicación sobre la campaña.



Al mismo tiempo, aclara quiénes son los que pueden llevar adelante test: la propia World Rugby; la ONAD (Control Nacional de Dopaje) de su país de origen, el mismo ente del país "en el que usted está o visita" y, por último, la institución organizadora de un evento en el que usted compite (por ejemplo el organizador de la competición o el COI para los Juegos Olímpicos).



¿Cómo fue el procedimiento que protagonizaron los jugadores de Los Pumas? En primera instancia, a Kremer, Santiago Carreras, Gallo, Oviedo y Bogado le leyeron sus derechos y responsabilidades frente al control y firmaron el formulario para dar comienzo al proceso del test antidoping. Luego de llevar adelante el control, cada uno se quedó con una copia de lo que firmaron para tenerlo como referencia futura.



En cuanto a los resultados del control, las pruebas de sangre y orina de cada jugador serán enviadas a un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) para su análisis. Según indica el apartado sobre el programa que difundió World Rugby, "esto suele tardar algunas semanas, dependiendo del análisis" y también detalla que "los resultados se comunican a la organización antidopaje que planificó el control, pero normalmente solo será informado si su resultado da positivo".



Más allá de esta situación, el plantel que dirige Michael Cheika se quejó del estado del campo de juego del lugar de entrenamiento donde Los Pumas practicaron en su llegada a Marsella. En una conferencia de prensa en la ciudad donde se jugará el partido ante Gales, uno de los entrenadores del seleccionado se refirió a eso. "Lo de la cancha, tuvimos que adaptar la preparación, pero no tiene que ser una excusa para nuestro trabajo. Lo del doping de madrugada tampoco nos tiene que afectar, son cosas que pasan. Quiero creer que a los otros equipos también les toca un doping en esos horarios. La designación del árbitro... Nada, estamos preparados para jugar sea quien sea el árbitro", dijo Andrés Bordoy, el técnico de los forwards de la selección argentina.



Hay que recordar que Jaco Peyper, el árbitro sudafricano elegido para el duelo ante los galeses, volverá a dirigir a los Dragones Rojos tras cuatro años luego de un antecedente que se hizo viral en las redes sociales. Durante la Copa del Mundo Japón 2019, el juez se apareció junto a siete aficionados galeses imitando el codazo de Vahaamahina sobre Wainwright que le valió la expulsión al jugador galo en el minuto 49 del partido que Francia acabó perdiendo (20-19) y que supuso su eliminación del Mundial.



Luego de dicha foto, el presidente de la Federación Francesa de Rugby, Bernard Laporte, mostró su descontento en público tras la derrota y Peyper no dirigió ningún partido de Gales desde aquel 20 de octubre de 2019. Volverá este sábado 14, casi cuatro años después.