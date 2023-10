"Talla Baja no solo destaca la calidad deportiva sino el bienestar social" Martes, 10 de octubre de 2023

El intendente del departamento de Santa María, José Antonio Gómez, destacó el evento de la Copa Argentina Talla Baja con sede en Catamarca: "Logró reunir a diferentes actores de la sociedad. "Promueve la unidad, la integración y los valores humanos"

José Antonio Gómez, elogió la organización de la Copa Argentina, atribuyendo su éxito a Edi Barrionuevo y su colaborador fiel, Maxi. En una entrevista con Cadena de Radios, Gómez destacó el trabajo conjunto con Juan Pablo Sánchez y sus funcionarios, así como la generosa contribución de Mariano Rojas y Facundo Rojas, para convertir el evento en una verdadera fiesta en los valles calchaquíes.



El Jefe Comunal destacó el espectáculo ofrecido durante los partidos, donde los equipos demostraron un gran nivel de juego. Sin embargo, más allá de la competencia, Gómez resaltó la unión y la sensación de familia que se vive en torno a la comunidad de Talla Baja, a la que pertenece Barrionuevo.



"Estamos empezando a comprender lo que significa vivir de acuerdo a los valores que implica esta gran familia", afirmó Gómez. "Aquí se trata de integración en su sentido más profundo, de poner en práctica todos los valores que esto conlleva. Esto habla de seres humanos que asumen el compromiso no solo deportivo, sino también social. La verdad es que resulta muy emocionante".



Gómez también resaltó la labor de la Escuela Municipal Camino de Esperanza, que lleva más de 12 años trabajando y brindando atención a personas con diferentes discapacidades. Esta institución muestra un compromiso admirable con la integración y el apoyo a aquellos que más lo necesitan.



En resumen, la Copa Argentina ha logrado reunir a diferentes actores de la sociedad, promoviendo la unidad, la integración y los valores humanos. Este evento no solo destaca por la calidad deportiva, sino también por su enfoque en el bienestar social.