"Tres de los chicos del plantel me dijeron que no sabían sumar ni restar" Martes, 10 de octubre de 2023 "Hago un ejercicio de velocidad, relacionado con neurociencia. Cuando el jugador está ahogado físicamente pido que me solucione un problema, 2+2. Tres de los chicos que hoy tenemos en el plantel me dijeron que no sabían sumar ni restar", dijo Tevez.

El entrenador de Independiente reveló qué problemas encontró cuando tomó las riendas de la Primera.



Independiente está segundo en la tabla de posiciones del Grupo A de la Copa de la Liga. En este contexto, Carlos Tevez explicó qué puso en práctica para mejorar futbolística y anímicamente al equipo. Sin embargo, sorprendió a todos con una dura confesión.



"Hago un ejercicio de velocidad, relacionado con neurociencia. Cuando el jugador está ahogado físicamente le hago que me solucione un problema, 2+2. Tres de los chicos que hoy tenemos en el plantel me dijeron que no sabían sumar ni restar jugando en Primera", reveló el entrenador en diálogo con Alejandro Fantino.



Siguiendo la misma línea, reforzó: "Ahí está la pobreza. Le podemos llevar a un chico comida, lo podemos ayudar con un montón de cosas, pero el estudio… que se sepa defender, que sepa leer lo que está firmando". Y agregó: "Estamos armando un proyecto con el club para ponerles un profesor y después de los entrenamientos pasen dos horas estudiando".