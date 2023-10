"Siempre estoy compóniendo, escucho música todo el tiempo"

Lunes, 9 de octubre de 2023



Julieta Venegas confesó en una rueda de prensa en Rosario: "No me llama la atención. Todo lo que ya hice ya fue. Jamás volví a escuchar mis discos, no me interesa, si tengo que escuchar una canción es para tocarla. A mi no me dicen nada mis discos".



Julieta Venegas es una artista mexicana reconocida internacionalmente cuya música es muy escuchada en la Argentina. En las últimas horas, la cantante declaró lo inesperado en una conferencia de prensa realizada en la ciudad de Rosario, donde realizó una confesión que despertó todo tipo de reacciones.



Artistas de renombre como Julieta Venegas trascienden fronteras por sus exitosos discos y canciones que marcaron a una generación. En el caso de la cantante oriunda de México, cautivó a todos con hits como Eres para mí, Limón y sal, Me voy, Andar conmigo lanzados entre los años 2003 y 2006.



Sin embargo, Julieta Venegas confesó lo que nadie esperaba mediante una rueda de prensa realizada en Rosario, en la antesala de su presentación en el Festival Bandera que se llevó adelante el sábado 7 de octubre. "No me llama la atención. Todo lo que ya hice ya fue. Jamás volví a escuchar mis discos, no me interesa nada, si tengo que escuchar una canción es para tocarla", expresó sorpresivamente respecto a sus temas de antes.



Son varios los músicos que cautivaron a su público con hitazos y años después se niegan a volver a escucharlos, como por ejemplo, Madonna con Like a virgin; Luis Fonsi con Despacito; Radio y su canción Creep, entre otros. "A mi no me dicen nada mis discos, me interesa mucho más algo que estoy haciendo, siempre estoy componiendo algo. Soy muy curiosa, escucho música todo el tiempo", sostuvo Julieta.



El drama que vivió Julieta Venegas: “Muy doloroso"

Julieta Venegas dio a conocer cuáles fueron los motivos de la ruptura con su primer esposo y la insólita situación que debió afrontare en aquel momento. La cantante de hits como Me Voy y Eres Para Mí reveló que su expareja le escribió una canción romántica pero eso derivó en el quiebre del amor entre ellos.



"A él lo conocí porque es músico, y nada, fue de locos. Él vivió siempre en Chile y yo siempre viví en México, o sea, nos casamos pero cada uno siguió viviendo en su país", expresó Venegas en alusión a su exesposo, el músico Álvaro Henríquez. Y sumó: "Fue como muy chistoso: ‘Nos casamos y luego resolvemos el tema de dónde vamos a vivir’. Y nadie se mudó nunca de su país. Nunca se resolvió y nos separamos".



Julieta se refirió a su separación entre risas, a pesar de lo traumático que sonó su relato. "Además nos separamos más o menos rápido porque... es que es muy chistoso. Ahora se me hace muy gracioso. Él me escribió una canción súper bonita, muy romántica, que se llamaba No me falles, que es hermosa, y en el videoclip que hizo de esa canción salió una actriz que después él se enamoró y me dejó por esa actriz", soltó la cantante.



"Obviamente en ese momento fue muy doloroso, pero era obvio que nos íbamos a acabar separando si ninguno decidía irse al país del otro, eventualmente iba a pasar lo que pasó. Pero se me hace muy chistoso que haya sido justo el videoclip de la canción que me escribió que se llamaba No me falles", concluyó la artista mexicana en diálogo con el locutor Yordi Rosado en su canal de YouTube en enero de 2023.