Predicciones del 9 al 15 de octubre de 2023 Lunes, 9 de octubre de 2023 Venus ingresa a Virgo y se opone con Saturno, Luna nueva y eclipse solar anular en Libra. Semana de mucha intensidad, tensiones y exigencias.



Semana de mucha intensidad, tensiones y exigencias, tendremos que cuidar nuestras reacciones y respuestas.



La Luna nueva y eclipse solar serán en tensión a Plutón, abrirán un gran portal de nuevos comienzos, pondrá foco en cómo nos relacionamos con los demás, en especial en nuestras relaciones más cercanas.



La semana también dejará en evidencia los vínculos y las formas que ya no nos sirven para crecer y madurar en conjunto.



Horóscopo para Aries

La semana estará marcada por el ingreso de Marte, regente de Aries, al signo de Escorpio y armonizando con Saturno, llevando movimiento a su mundo de recursos compartidos, beneficiando a los negocios y asociaciones, mudanzas y convivencia.



Sentirán el deseo de profundizar en sus vínculos más íntimos y llevar sus relaciones al siguiente nivel, tomar riesgos y aventurarse. Podrán transformar sus vivencias del pasado en sabiduría y combustible para su presente y porvenir, empoderarse, incrementar su fuerza.



Sentirán más coraje de lo común para avanzar hacia sus metas más importantes.



El sábado la Luna nueva les invita a sembrar nuevas formas de vincularse con todos: desconocidos y cercanos a su corazón. Es hora de valorar los deseos de otros y abrazar las diferencias para enriquecerse y potenciarse.



Podrán mejorar, armonizar y equilibrar sus relaciones y abrirse a nuevos vínculos, dando luz verde a quienes estén con ganas de enamorarse, comprometerse o asociarse.



Horóscopo para Tauro

La semana estará marcado por Venus, regente de Tauro, ingresando a Virgo y oponiéndose con Saturno, llevando su enfoque hacia sus hijos y creaciones creativas, invitándoles a darle amor, valor y también orden, planificación y compromiso a sus proyectos individuales y grupales.



La tensión de Venus y Saturno, como también el ingreso de Marte a su mundo de relaciones, atraerá tensiones en los vínculos con amistades o grupos, que les invitarán a dejar en claro sus ganas y deseos, teniendo que marcar límites y espacios con mayor claridad.



A nivel personal, será clave el saber sostener sus ideales a mediano y largo plazo, sin dejar de crear y avanzar en el presente.



El sábado, la Luna nueva les invita a sembrar hábitos más saludables para su cuerpo, mente y mundo emocional, también podrán iniciar un nuevo trabajo o profesión, mejorar su relación con su labor actual y sus compañeros.





Horóscopo para Géminis

La semana comienza con la energía disponible para mejorar su mundo mental y vincular, Géminis, podrán reconocer la calidad de sus pensamientos y cómo se comunican con su entorno.



Podrán conseguir lo que deseen a través del encanto de sus palabras, tendrán luz verde para viajes, compra y venta, exámenes, exposiciones y mudanzas.



El jueves será el día más tenso de la semana para ustedes, tendrán que cuidar su carácter, evitar caer en caprichos o reacciones exageradas, tomarse las cosas de forma muy personal.



El sábado, la Luna nueva les invita a sembrar nuevas metas, proyectos y objetivos individuales, conectar con sus ganas y deseos, priorizar su independencia y desarrollo personal.



También podrán iniciar nuevos hobbies, abrir su corazón al romance y compartirse desde su versión más honesta.



Horóscopo para Cáncer

La semana comienza con la energía disponible para mejorar la administración de sus recursos, Cáncer, podrán ordenar sus ingresos y egresos, tendrán luz verde para abrir nuevas fuentes económicas y darle valor a su tiempo.



Será una semana de mucho movimiento en sus proyectos y metas personales, a partir del miércoles sentirán un aumento de energía, empoderamiento y fuerza para lanzarse con todo hacia sus objetivos.



El sábado, la Luna nueva les invita a sembrar nuevas formas de relacionarse con sus necesidades individuales y familiares, forjar una raíz sólida para más adelante poder dar sus mejores frutos y cuidar de su nutrición en todos los aspectos.



Habrá movimiento y nacimientos en su hogar, mudanzas, mejoras y cambios, podrán explorar nuevas maneras de expresar sus emociones y sentimientos, crear un ambiente armónico y sano para ustedes y los suyos.



Horóscopo para Leo

La semana comienza con la Luna en su signo, Leo, dándoles prioridad, sensibilidad y magnetismo para enfocarse en sus necesidades individuales, cuidar de su cuerpo, alimentación y descanso.



Serán días muy benéficos para movimientos, cambios y mejoras dentro del hogar, sentirán un aumento de su intensidad emocional que podrán enfocarlo para moverse tras sus necesidades individuales y familiares.



Habrá mejoras y avances en su mundo laboral, encontrarán fuerza y motivación para pulir su relación con sus superiores y compañeros.



El sábado la Luna nueva les invita a sembrar un nuevo enfoque mental, nutrir su presente de nuevos pensamientos que les permitan armonizar todas las áreas de su vida, apropiarse del poder que significa elegir qué pensar y qué sostener en nuestro cotidiano.



Podrán iniciar nuevos negocios, mudanzas, viajes, estudios a mediano y largo plazo, abrir canales de comunicación y expresión.



Horóscopo para Virgo

La semana estará marcada por el ingreso de Venus a su signo, Virgo, en tensión con Saturno en su mundo vincular, invitándoles a llevar equilibrio, madurez y orden a sus relaciones más importantes.



Podrán expresar con mayor honestidad sus deseos, pero tendrán que cuidarse de extremismos y actitudes egoístas.



El martes, la Luna ingresa a su signo, dándoles prioridad, sensibilidad y magnetismo que sumándose a Venus se expande y les permite salir beneficiados y reconocidos en cualquier actividad que emprendan durante los próximos días.



El sábado, la Luna nueva les invita a sembrar nuevas formas de vincularse con sus dones y talentos, recursos individuales y económicos, podrán abrir nuevas fuentes de ingresos, darle valor y amor a su tiempo, iniciar actividades que les generen placer y bienestar, mejorar el vínculo con su cuerpo y nutrición.





Horóscopo para Libra

La semana estará marcada por Venus, regente de Libra, ingresando a su mundo emocional y espiritual, invitándoles a tomar una actitud más confiada y fluida para cualquier asunto del pasado o presente que pueda surgir en las próximas semanas.



Podrán ordenar y discernir entre las emociones que afloren en su intimidad y asuntos sociales, equilibrar realidad e idealización, expandir su mirada amorosa a todos los seres.



El sábado, la Luna nueva con eclipse solar en su signo les invitan a sembrar su propio renacimiento individual, podrán mejorar todas las áreas de su vida que así lo deseen, nacerá un nuevo tipo de conciencia individual y social.



Es momento de ser más honestos con su deseo y menos condescendientes.



Horóscopo para Escorpio

La semana estará marcada por Plutón, regente de Escorpio, que vuelve a su marcha directa en su ámbito de vínculos, negocios, intercambios, viajes cortos, comunicación y estudios, trayendo movimiento, mejoras y soluciones.



El jueves el primer planeta regente de Escorpio, Marte, ingresa a su signo, dándoles energía, coraje y mucha fuerza que podrán enfocar en sus deseos y necesidades individuales, priorizar su independencia y desarrollo personal.



Sentirán un aumento en sus ambiciones, sepan administrar semejante cantidad de energía, cuídense de cometer torpezas o crear accidentes.



El sábado, la Luna nueva les invita a sembrar nuevas formas de expresar sus emociones y sentimientos más permeables, expandir su conciencia amorosa hacia desconocidos y a otras especies.



Podrán crear una base espiritual que les permita mirar a la vida como un todo entrelazado y no separado.



Horóscopo para Sagitario

La semana estará marcada por el ingreso de Venus a su mundo profesional y laboral, Sagitario, podrán registrar sus deseos para su presente y futuro, pulir y mejorar sus metas a mediano y largo plazo, recibir reconocimiento y valoración a través de sus acciones y talentos, asumir roles de liderazgo.



Habrá movimiento y mejoras en su mundo económico, tendrán que tomar su deseo y volverlo una acción concreta que les permita defender sus valores y negocios, contarán con la oportunidad de abrir nuevas fuentes de ingresos.



El sábado la Luna nueva les invita a sembrar nuevas formas de mirar y vincularse con la sociedad, tomar una postura inclusiva y empática.



También podrán mejorar las relaciones con amistades y grupos, abrir nuevos vínculos y proyectos en conjunto, tendrán todo a favor para actividades sociales y políticas.



Horóscopo para Capricornio

La semana estará marcada por Saturno, regente de Capricornio, en oposición con Venus, invitándoles a incorporar una mirada comprensiva, integradora y menos juiciosa hacia la vida que le rodea y sus vínculos cercanos y desconocidos.



Es momento de integrar la inteligencia intelectual y sumarle una mirada más espiritual, sutil y más sensible, sumar a su vida confianza y fe en el presente y porvenir.



Además, tendrán mucho movimiento en asuntos de viajes, mudanzas, comer exterior, estudios, exámenes, firmas y contratos.



El sábado la Luna nueva les invita a sembrar nuevas formas de relacionarse con su mundo vocacional profesional y laboral, podrán abrir nuevas búsquedas, crear nuevos proyectos a mediano y largo plazo, arriesgarse y aventurarse hacia nuevos caminos.



Horóscopo para Acuario

La semana estará marcada por el ingreso de Marte a su mundo laboral y profesional, Acuario, trayendo movimiento y nuevas búsquedas, oportunidades y mayores responsabilidades que les permitirán madurar y crecer a través de éstas experiencias.



Tendrán la posibilidad de mejorar su mundo económico, crear nuevas fuentes de ingresos y llegar a acuerdos con sus empleadores por la valoración de su tiempo, labor y persona.



El sábado la Luna nueva les invita a sembrar una nueva mirada hacia la vida más confiada, optimista y expansiva, ir más allá de los juicios de bueno y malo para integrar los opuestos que se complementan. Iniciar nuevas búsquedas espirituales en el exterior, habrá mudanzas, viajes y movimientos en asuntos judiciales.



Horóscopo para Piscis

La semana estará marcada por Saturno en su signo, Piscis, en oposición con Venus, invitándoles a mejorar su mundo vincular, tendrán que aclarar y ordenar cualquier situación que lo amerite, poner límites y estructura para el bienestar de ambas partes.



El viernes, el planeta Marte en armonía con Saturno les traen movimiento, fluidez y compromiso para lanzarse hacia nuevas búsquedas personales, beneficiando su expansión hacia nuevos territorios, asuntos del exterior, negocios, viajes y mudanzas.



Podrán abrirse con sus más cercanos, iniciar nuevos negocios o convivencia, comenzar una terapia que les permita transformar su pasado en sabiduría y combustible para su presente y porvenir.





El sábado, la Luna nueva les invita a sembrar nuevas formas de vincularse con sus relaciones más íntimas e importantes, mejorar sus patrimonios compartidos y negocios con socios. 