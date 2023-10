El comunicado de Kapanga que conmocionó a la música argentina

Viernes, 6 de octubre de 2023



Las redes oficiales de Kapanga realizaron un posteo urgente dedicado a su público. La conmocionante noticia que golpeó al mundo de la música argentina. "Queremos comunicarles que Maikel estará alejado de los escenarios abocándose a su salud".



Kapanga es una de las bandas más icónicas de la música argentina liderada por Martín Alejandro Fabio, alias "El Mono", Miguel "Maikel" De Luna Campos, Javier "Memo" Manera y Claudio Maffia. El grupo lanzó un comunicado en carácter de urgente a través de sus redes sociales que causó conmoción tanto en su público como en distintos artistas nacionales.



En medio de una seguidilla de recitales, Kapanga realizó un anuncio importante de cara a sus próximos compromisos que generó todo tipo de reacciones en las redes sociales. En primer lugar publicaron un comunicado oficial escrito y luego salió a hablar "Maikel", el guitarrista.



"Queremos comunicarles que Maikel estará alejado de los escenarios abocándose a su salud, por lo que decidimos suspender el show programado para el 4 de noviembre de este año en el Estadio Obras", explicaron desde la banda sobre el delicado momento que está pasando el guitarrista. Luego, en horas de la tarde del miércoles 4 de octubre, el artista publicó un video en su cuenta personal de Instagram que fue replicado por las redes de Kapanga.



"Quiero contarles desde mi lado qué es lo que está sucediendo: efectivamente tengo una enfermedad bastante delicada, la cual me va a alejar de los escenarios por un tiempo para sanarme, así que me voy a preocupar por mi salud que es lo que corresponde ahora", expresó conmovido "Maikel" sin dar detalles de qué diagnóstico transita. "Esto es super difícil para mí, no me van a ver un tiempito, pero les quería contar un poco cómo se siente mi banda", añadió. Allí expuso que todos los integrantes quisieron dejar de tocar en vivo hasta que se recupere, decisión que fue negada por el mismo guitarrista.



"Estamos todos super golpeados, pero me pareció un poco injusto para todos. Lo que le dije puntualmente a los chicos es, y ahora voy a parafrasear a Perry Farrell -vocalista de Jane's Adiction- que dice 'la música es la cura'. Lo que le planteé a los chicos es que la cura va a ser que sigan tocando ¿Van a parar de tocar para estar tristes porque estoy enfermo? Esa no va. La música es la cura", sostuvo emocionado. En última instancia, hizo un pedido especial que lo quebró completamente: "Más que nunca apoyen a mi banda ¿si? Es el único favor que les pido. Apoyen a mis compañeros. Los voy a extrañar, los quiero mucho".