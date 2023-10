Ensamble de músicos suizos brindarán un concierto de lujo

Sábado, 7 de octubre de 2023



El Gobierno provincial a través del Instituto de Cultura, invita al concierto exclusivo del conjunto suizo de música barroca Lausanne Bach Ensemble, que se realizará el jueves 19 de octubre a las 21.30 horas, en la Iglesia Catedral de Corrientes.



El ensamble está compuesto por cuatro músicos que ejecutan traverso, violín barroco, violoncelo barroco y clavecín (en Corrientes se reemplazará por un piano eléctrico). Los conciertos del Lausanne Bach Ensemble consideran las reglas de interpretación de los siglos XVII y XVIII, utilizando rigurosas copias de los instrumentos que disponían los compositores de esa época.



Su exquisito repertorio pone de relieve el refinamiento, la nobleza y la majestuosidad de la música del período barroco. "Es un honor tener la posibilidad de contar en Corrientes con un concierto de ensamble internacional, en esta oportunidad con distinguidos músicos barrocos de Suiza", expresó el director de Artes Escénicas, Música y Artes Audiovisuales del Instituto de Cultura de Corrientes, Eduardo Sívori.



Jorge Eduardo Lucca (traverso)



Jorge Eduardo Lucca estudió con el maestro Mario Cimino en el Conservatorio Provincial de Música "Felix T. Garzón" de Córdoba. Fue elegido para participar de los cursos de interpretación de la Organización de Estados Americanos (OEA) con el maestro Alfredo Lanelli.



Su pasión por el instrumento lo lleva a elegir Suiza como residencia, donde obtuvo un master en Interpretación y Pedagogía con Brigitte Buxtorf, en la Haute Ecole de Musique de Lausanne. Posteriormente tiene la ocasión de trabajar en Ginebra con el maestro Lô Angelloz (primera flauta solista de la orquesta de la Suisse Romande), con quien obtiene brillantemente su licencia de concierto-virtuosidad con felicitaciones.



Tomó clases de interpretación con Peter Lukas Graff, Hans Martin Linde y András Adorjan, entre otros. Fue flauta solista de la Orquesta Pro Música de Lausanne. Está especializado en música de cámara y música antigua.



Apasionado por este período fundó el Lausanne Bach Ensemble con el que actúa regularmente en varios países europeos. Sus conciertos fueron transmitidos en el marco de la Radio Suisse Romande. Se especializa en la flauta traversera antigua (traverso) con el maestro Gregoire Fillon, participando de cursos de interpretación con Sigiswald Kuijken.



Actualmente tiene a cargo las cátedras de Traverso, Flautas Dulces, Flauta Traversera Moderna y Música de Cámara en el Conservatoire des Régions. Da cursos de interpretación en Suiza, España, y Austria. Toca con un traverso según Godfridus Adrianus Rottenburgh de 1770.



Jean-Baptiste Poyard, violín barroco



Jean-Baptiste Poyard, graduado en las Hautes Ecoles de Musique de Lausanne y Ginebra, actúa regularmente en música de cámara y como solista, en Suiza, en el Festival St-Prex Classics, en el Festival Sine Nomine de Lausanne, en el Festival Toûno de St-Luc, en Holanda en el festival Kammermusiek Hoorn, en México en el Festival Internacional "Revueltas" de Durango, así como en muchos otros conciertos en Europa.



Actuó como solista con varios conjuntos como la Sinfonietta de Lausanne, la Orquesta OSIUP de París, el Lausanne String Ensemble y el Ensemble Combattimento Consort Amsterdam. Sus conciertos como solista o músico de cámara fueron retransmitidos por medios como la radio Espace 2 y el canal de televisión musical Mezzo.



Apasionado por interpretar el repertorio barroco con instrumentos de época forma parte del Lausanne Bach Ensemble. Posee un máster en Interpretación y Pedagogía, es profesor en las Escuelas de Música de las ciudades de Lausanne y de Epalinges. También integra la Orquesta de Cámara de Friburgo.



Mathieu Rouquié, violoncelo barroco y viola de gamba



Mathieu Rouquié, en el marco de la Haute Ecole de Musique de Genève, se forma brillantemente obteniendo los diplomas de Solista, de Orquesta, de Cuarteto de Cuerdas y de Pedagogía.



Su carrera incluye numerosas producciones, conciertos con diferentes músicos, conjuntos y orquestas, directores, tanto de música barroca, como también del período clásico. Miembro fundador del reconocido cuarteto de cuerdas Fratres, se especializa en la interpretación de la música antigua con instrumentos de época.



Fue artista invitado en residencia en el Banff Centre for The Arts, en Canadá. Desde entonces, participa en varios proyectos, aliado con reconocidos músicos: Hanspeter Oggier (Dúo Rythmosis, flauta de pan y violoncelo), Ensemble Fratres y notoriamente con el Lausanne Bach Ensemble.



Recientemente grabó la integral de las Suites para violoncelo solo de Johann Sebastian Bach. Comparte su arte con numerosos discípulos en el marco de los Ateliers de la Côte – LAC.



Anne-Lise Vuilleumier Luy, clavecín



Anne-Lise Vuilleumier Luy estudió simultáneamente órgano y clavecín en la Haute Ecole de Musique de Lausanne con André Luy y Christine Sartoretti respectivamente, obteniendo el Primer Premio de Solista. Luego se perfecciona con Christiane Jaccottet en la Haute Ecole de Musique de Genève.



A lo largo de su carrera se perfecciona en París y en Bruselas con Michel Chapuis, Jean Boyer, Daniel Roth y Jean Ferrard. Actualmente es titular de los órganos de la Iglesia de Morges en donde, con motivo del 250 aniversario de la muerte de Johann Sebastian Bach, interpretó sus obras completas para órgano (21 conciertos), así como el Arte de la Fuga.



En el clavecín, se especializó en la música francesa interpretando numerosas obras de François Couperin en el órgano Ahrend de la Primatiale de Lyon. Se presenta regularmente en Suiza y en Europa como solista y en grupos de cámara.



Aprecia enormemente la pedagogía y es también titular de la cátedra de Órgano y Clavecín en el Conservatoire de l’Ouest Vaudois Vaudois.



Programa del concierto



GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685-1759)



Primera Sonata en do menor (Londres 1724-1725) para traverso, violín barroco y bajo continuo



Largo



Allegro ma non troppo



Andante



Allegro







MARCO UCCELLINI (1603-1680)



Aria Sopra la Bergamasca (Forlì 1642)







BERNARD REICHEL (1938-1992)



Au Jardin (Lausanne 1972) para flauta, violín, piano y violoncelo



Allegro



Très Tranquille







JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)



Sinfonía de la Cantata BWV156 (Leipzig 1729) para violoncelo y clavecín







JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)



Triple Concierto BWV 1060 (Leipzig 1730) para violín, traverso y bajo continuo



Allegro



Adagio



Allegro