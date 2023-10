El Gobernador anunció la construcción de un Hospital en Mercedes

Jueves, 5 de octubre de 2023



Luego de la entrega de casi 700 notebooks a estudiantes secundarios del Departamento de Mercedes, el gobernador Gustavo Valdés inauguró este miércoles obras de refacción integral y refuncionalización.



En la oportunidad, el Mandatario provincial anunció también la construcción de un nuevo Hospital en la ciudad del Paiubre, tras asegurar que “no creo en aquellos que ven a la salud pública como un gasto”, sino en “la administración correcta del Estado, para poder hacer este tipo de inversiones”.





El Gobierno provincial a través del Ministerio de Salud Pública inauguró las Obras del Hospital “Las Mercedes”, donde se realizaron la refacción integral de los consultorios externos, en los cuales funcionan las áreas de diabetes, curaciones, trauma y nutrición. Además, se concretaron las refacciones integrales y refuncionalizaciones del Servicio de Diagnóstico por Imágenes, que comprende las Salas de Rayos X y de Mamografías, con equipos de última generación, y se avanzó en la construcción a nuevo del Servicio de Laboratorio.



Por medio de la Dirección General de Administración del Ministerio de Salud Pública se realizó también la adquisición de equipamiento para cada uno de los sectores, comprendiendo un mamógrafo, equipo de Rayos X Rodante, Potter Bucky Mural y Mesa, una computadora completa, aires acondicionados, escritorios, camillas, mobiliarios para los consultorios, tres tándems de cuatro sillas, carro de curaciones, escaleras. En el área del Servicio de Laboratorio se entregaron un analizador de electrolitos, centrifuga de mesa (macro centrifuga), estufa de cultivo y microscopio. Esto se suma al equipamiento entregado previamente a la institución.



“Estamos incorporando el mamógrafo, que nos habíamos comprometido”, dijo Valdés al tomar la palabra, a lo que informó que se invirtió 200 millones de pesos en el mencionado equipamiento. Agregó que “aparte estamos incorporando otros 72 millones de pesos más y sumando nuevos servicios a este Hospital, que tiene varios años, y vamos a seguir invirtiendo en materia de salud pública”.



Repasó la inversión que se hizo en Corrientes durante la pandemia, que quizás “en el interior provincial no se vió, porque hicimos una inversión unificada para todo Corrientes. Teníamos 130 unidades de terapia intensiva entre pública y privada, y construimos en el Hospital de Campaña cerca de 300, que se sumaron a las otras que veníamos construyendo y que teníamos”.



De esta manera, destacó que “nos convertimos en una de las provincias con mayor cantidad de unidades de terapia intensiva, aunque también nos dimos cuenta que era fundamental que el paciente no llegue a terapia intensiva, porque es una cuestión ya prácticamente terminal”. En ese sentido, el titular del Poder Ejecutivo, remarcó que “volvemos a una temática que es recurrente: la mejor salud es la que se previene, por eso tenemos que combinar el trabajo del Hospital con el de la prevención, que nos viene generando muy buenos resultados”.



Asimismo “es que tomé la decisión en su momento de salir a comprar 200 mil parches en principio, que les aseguro no son baratos, pero si salvan vidas. Hoy tenemos 6 detecciones solamente en Mercedes, que pueden o podrían en el futuro derivar en un cáncer de mama, por eso es clave hacer el control prematuro”.



“No creo en los que ven a la salud pública como un gasto”



Por otra parte, el gobernador Valdés manifestó que, en materia de salud pública, “estamos haciendo inversiones en distintos puntos de la Provincia, y acá en Mercedes estamos buscando ya el terreno para hacer un nuevo Hospital de última generación”. Sostuvo así que “no creo en aquellos que ven a la salud pública como un gasto, sino en la administración correcta de los recursos del Estado, para poder comprometernos con los mercedeños en este caso para esta gran obra”.



Dirigiéndose a los presentes en el acto de inauguración, el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, precisó que “por decisión del gobernador Gustavo Valdés el mamógrafo ya está aquí en el Hospital y que fue adquirido por la Provincia, una promesa incumplida por el Gobierno nacional desde hace un año, a través de un crédito internacional”. Señaló que “el mamógrafo sirve para la detección precoz del cáncer de mama y el diagnóstico temprano permite un alto porcentaje de curación”.



En cuanto a cifras de este flagelo dijo que “en el mundo se mueren alrededor de 600 mil mujeres por año y en la Argentina es la principal causa de muerte en las mujeres; en Corrientes son tres los tipos de cáncer que tienen mayor incidencia: de colon, pulmón y el de mama”. Detalló luego que “de los 8.800 muertos anuales que tiene Corrientes, el 1,3% es por cáncer de mama, de manera tal que unas 120 mujeres se mueren todos los años, por eso es fundamental que con esta herramienta salgamos a buscar a las mujeres para que se realicen el estudio, una tarea fundamental”.



Corrientes dispone de 16 mamógrafos



Cardozo indicó que “Corrientes tiene 16 mamógrafos y somos la quinta provincia después de CABA, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba en cantidad de este equipamiento”, a lo que agregó que “se necesita un mamógrafo cada diez mil mujeres para tener eficacia: nosotros tenemos uno cada seis mil mujeres o sea estamos bien pero todavía tenemos previsto incorporar otros en Esquina, San Roque y otros lugares, así que esto viene a fortalecer una política de prevención que es muy importante para nuestro Ministerio y la Provincia”.



Por su parte, la directora del Hospital de Mercedes, María Laura Lacour, contó que su institución “cuenta con servicios de diagnóstico por imagen, consultorios externos, internación y aspiramos a ampliar estos servicios y mejorarlos”. Dijo que el nosocomio brinda un servicio a los parajes rurales todos los miércoles, recorriendo con servicios médicos, odontólogos, PAP con las residencias y “es un orgullo llegar al campo con los servicios del hospital y otras veces lo hacemos en forma conjunta con operativos de la Provincia, llevando laboratorio, electro, anteojos y prótesis”.



Seguidamente resaltó que “el Hospital cuenta con un banco de sangre, hoy certificado por el INCUCAI, donde están capacitados para realizar la donación de médula ósea”. Por último, recordó que octubre “es el Mes de Concientización del cáncer de Mama, así que vamos a recomendar a todas las mercedeñas que se realicen en forma anual una mamografía, ahora que hemos recibido este mamógrafo”.