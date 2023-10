Valdés pidió que debatan sobre el federalismo

Martes, 3 de octubre de 2023



Tras el acto de reconocimiento a docentes destacados de la provincia, el mandatario opinó sobre la exposición del domingo y advirtió que "se notó alguna complicidad entre Massa y Milei". En la jornada suscribió un convenio con el rector de la UNNE.



El gobernador Gustavo Valdés se refirió ayer al debate presidencial del último domingo, valoró el espacio de intercambio entre los candidatos, resaltó el protagonismo de Patricia Bullrich, aunque advirtió las estrategias mancomunadas entre Javier Milei y Sergio Massa.



Consideró que "me pareció un debate equilibrado, con reglas un poco más duras que el anterior debate, pero me parece que podemos ver el despliegue de cada uno de los candidatos con sus disimulos, con sus estrategias. Creo que enriquece a la democracia", resaltó.



A la vez señaló que "no creo que haya habido un ganador, hubo una ratificación de lo que cada uno pensamos y el que no está decidido en su voto, le sirve para tomar experiencia". También valoró que "se pone en un pie de igualdad a todos los candidatos cuando hay algunos que tienen más ventajas electorales que otros o más diferencias, todo debate enriquece".



Por otro lado, expresó: "Creo que nosotros vamos a estar en segunda vuelta con Patricia Bullrich, es una candidata sólida. De alguna manera se notó alguna complicidad entre Massa y Milei, no solamente entre candidatos, se tiraban preguntitas ‘che, pedile disculpas al papa’, cuando ya la injuria está causada". Y en otro tramo de la ronda de prensa esgrimió: "Creo que hay llamaditos por teléfono".



En este contexto, aclaró que "más allá de eso, uno tiene que ganar, tiene que entrar en segunda vuelta. Patricia Bullrich es una candidata que está preparada, tiene respaldo, tiene la fortaleza, el equipo para po-der entrar en segunda vuelta", destacó.



Temas

Con respecto al próximo debate previsto para el domingo 8, "espero que sea más profundo, en temas que no se abordaron, qué van hacer con el federalismo y para eso es fundamental la vida de las provincias, que son anteriores a la nación", subrayó.



Por otro lado, consideró que "el debate es corto, hablar de política durante dos horas con cinco candidatos a presidentes con temas puntuales te da sabor a poco cuando estamos permanentemente hablando de temas importantes, educativos, los que tienen que ver con la salud o algunas cosas que no manejan los presidentes". A lo que agregó: "El nivel, la importancia y la profundidad que tiene la educación pública para las provincias argentinas, algunos candidatos ni siquiera sabían o podían hablar nada de lo que es educación".



Además, Valdés comentó que "en cuanto a salud pública, que es otra de las cosas importantes para los gobernadores y de los que vivimos en las provincias, prácticamente no se habló. Son los temas de presidentes, no de gobernadores, y ahí se demuestra todo lo que nos hacemos cargo los gobernadores, los intendentes y que necesitamos trabajar presupuestariamente porque es ahí donde nosotros necesitamos".



El mandatario recordó que "salud, educación, producción, industrialización, deporte, cultura, muchos temas ausentes, pero tiene que ver con lo que manejan los presidentes".



Seguridad y campaña

El gobernador y el rector de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Omar Larroza, suscribieron ayer un convenio de cooperación por medio del cual la institución académica cede a la Provincia un terreno ubicado dentro del campus Deodoro Roca, que será destinado a la construcción de una comisaría como parte del Plan de Seguridad Urbana que lleva adelante el ministerio del área. El lugar se encuentra a 20 metros del canal de Vialidad, sobre la avenida Libertad, al este de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas, con una dimensión de 50 metros de frente por 50 metros de fondo.



Para mañana está previsto que el gobernador encabece un acto como parte de la campaña con vistas al 22 de octubre en Mercedes. Más precisamente en el Club Atlético de la ciudad, a las 19, donde se presentarán los candidatos a concejales así como a diputados nacionales.



El objetivo es recuperar banca en comunas administradas por el PJ.



Reconocimiento a 29 docentes

Valdés encabezó el acto de entrega de reconocimiento a docentes destacados de la provincia (ver más páginas 8 y 9), quienes trascendieron las aulas con prácticas pedagógicas de relevancia, con innovación tecnológica y acciones comunitarias. "Es fundamental la voluntad y la pasión que le ponen, más allá de lo que reciban del Estado", manifestó el mandatario.



Los 29 docentes reconocidos representan a todos los que a lo largo y a lo ancho de la provincia se esfuerzan cada día para que la educación llegue a todos los estudiantes y que sea de calidad y para toda la vida.