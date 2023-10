Bizarrap anunció qué artista lo acompañará en su nueva sesión

Martes, 3 de octubre de 2023



El productor había anticipado su futuro single con un video inspirado en El lobo de Wall Street y protagonizado por Guillermo Francella



Todo ocurrió en menos de una semana y sacudió las redes sociales y las plataformas de música. Primero, Bizarrap sorprendió a todos cambiando su nombre de usuario por Bizapop. Luego, soltó un video en YouTube que como un misterioso maxi tráiler con la participación estelar de Guillermo Francella, el que anunciaba su BZRP Music Session #57. Ahora, terminó con los interrogantes y reveló qué artista estará en las voces de su futura colaboración. Solo falta conocer el resultado, que verá la luz el próximo miércoles 4 de octubre.



Con su habitual estética, el productor oriundo de Ramos Mejía publicó en su Instagram una foto junto al joven cantante que lo acompañará en el feat. Milo J BZRP Music Session #57, escribió al pie de la imagen con el inconfundible fondo de su estudio de grabación. Además, destacó el miércoles como la fecha de lanzamiento y enfatizó sus raíces con los emojis del mate y de la bandera argentina. En poco más de media hora, la publicación unificada en las cuentas de los artistas superó el millón de reacciones, celebrando el encuentro.



Milo J, es el nombre artístico de Camilo Joaquín Villaruel, un artista argentino nacido en Morón y de apenas 16 años pero con una gran proyección en la escena nacional e internacional. Con más de 13 millones de oyentes mensuales en Spotify, se encuentra entre los 500 artistas más escuchados del mundo en esa plataforma. Y será parte del line up de la versión argentina del Primavera Sound, que se realizará el 25 y 26 de noviembre en Parque Sarmiento.



“Con tan sólo 16 años, sigue escalando en todas las plataformas y sumando seguidores con su contundente estilo, logrando traspasar con su sencillez y talento”, aseguran los organizadores del festival, quienes también valoran su voz “inconfundible” y la forma “única” de componer líricas.



En abril de este año, Milo J presentó 511, su primer EP de trap que ingresó en el Top 200 de Argentina en Spotify y fue tendencia mundial en Youtube al día siguiente de su lanzamiento.



Otra muestra de su éxito global es la colaboración con Nicki Nicole en la canción “Dispara”, uno de los hits del nuevo álbum de la rosarina, Alma. Gracias al éxito a nivel nacional e internacional, Milo también logró sumarse a presentaciones en vivo de Nicki en varios festivales, como en la serie sold out en el Movistar Arena. También se lució en el feat con Yami Safdie en “Bolero” y canciones como “Morocha”, “Tus Vueltas”, “Domingo”, “Valores del West” y “MORNING” se encuentran entre los charts virales de Spotify en España, México, Colombia, Chile, Argentina y Paraguay.



Para el video promocional de su nueva sesión, Bizarrap, o Bizapop, se inspiró en El Lobo de Wall Street, el filme de Martin Scorsese de 2013 y abre celebrando con su equipo. “Les quiero contar algo, algo que no es muy bueno. Y por eso estoy acá. Para contarles que... ¡llegamos a ocho mil quinientas millones de reproducciones en Spotify!”, dice el productor, al mejor estilo Leo DiCaprio, protagonista de esa recordada película.



Sin embargo, con el paso de los minutos, la filmación toma un abrupto giro con la aparición de Guillermo Francella, en el personaje de un ejecutivo de Bizarrap Records.”¿Vos te acordás lo que me decías cuando empezó todo esto?”, le dice actor al productor. “Que cuanta más gente nos escuchara, iba a ser más difícil conformar a todos”, contesta Biza, refiriéndose a las críticas que recibió en los últimos años tras colaborar con músicos internacionales y alejarse de la escena del trap argentino.



“¿Y te acordás lo que yo te contestaba? Que cuando ocurriera eso, vos tenías que entender que la gente no elige qué música escuchar, sino la música la que elige quién quiere que la escuche”, reflexiona Francella. “Y yo, ¿a quién tengo que escuchar?”, cierra Bizarrap abriendo el misterio.



La referencia popera disparó en las redes todo tipo de teorías y los más entusiastas apuntaron a Lali Espósito como potencial protagonista del feat. Pero de momento habrá que esperar y contar las horas para que la nueva sesión sea realidad.