El dólar blue llegó a los 800 pesos y subió 131% en el año

Sábado, 30 de septiembre de 2023



La divisa paralela trepó 10 pesos y marcó un nuevo récord. El 1 de enero su cotización era de 346 pesos. Dicen que esta coyuntura se da porque los ahorristas y las empresas pretenden posicionarse en dólares antes de las presidenciales.



Con una suba de 10 pesos en un solo día, el dólar blue rompió ayer otro récord al tocar los $805, y luego retroceder a $800, en una jornada de nerviosismo en el mercado cambiario a tres semanas de las elecciones presidenciales.



En septiembre, la divisa paralela acumula un aumentó de 65 pesos, y en lo que va del año experimentó una monumental suba de 454 pesos (+131%), ya que el 1 de enero, la divisa paralela estaba $346.



El anterior récord del blue se había producido tras las elecciones primarias de este año, cuando a mediados de agosto llegó a $795. Analistas de mercado adjudicaron estos números a un persistente proceso de dolarización de carteras. Es decir, los ahorristas y las empresas pretenden posicionarse en dólares, y están dispuestos a pagar más la cotización, ante una ausencia real de oferta de divisas. La brecha cambiaria entre el dólar blue y el minoristas sin los impuestos, ronda el 120%.



En este escenario, el dólar "Contado con Liquidación" (CCL) anotó su décima suba en fila tras marcar un récord nominal histórico de $833,90, y marcó su mayor suba semanal desde agosto.



El dólar CCL -usado por las empresas para fugar divisas- sube $3,79 (+0,5%) a $822,86 y la brecha con el oficial se posiciona en 135,1%, máximos desde el 27 de julio 2022, luego de la renuncia del entonces ministro de Economía, Martín Guzmán.



Por su parte, el dólar MEP sube $8,62 (+1,2%) y se posiciona en $703,42, aunque durante esta jornada quebró un nuevo récord histórico al ubicarse en $720,91.



En tanto, el spread con el tipo de cambio minorista sin impuestos se ubica en 100,92%, máximos desde el 18 de mayo.



En cuanto a qué expectativa hay a corto plazo, Camilo Tiscornia, de la Consultora C&T, dijo que se esperan más subas, al menos hasta las elecciones. La perspectiva del CCL es al alza y "probablemente fuerte", dijo el especialistas.



Los anuncios fiscales de los últimos días van a representar más emisión y no hay suficientes reservas. Combinado con la incertidumbre por las elecciones, señalan operadores.



El economista Alfredo Romano afirmó que se sigue viendo "un escenario de volatilidad, donde el gobierno intentará bajar el valor de los dólares financieros en busca de estabilizar la inflación de septiembre y octubre".



En el mercado destacan que a pesar de las crecientes regulaciones, los dólares financieros -y libre- se vienen mostrando más sostenidos, dado que va ganando intensidad la búsqueda de cobertura entre los agentes económicos".



También hacen notar que la brecha cambiaria, que llegó a acercarse al 140% cuando renunció Guzmán a mediados de 2022, supera por estos días el 125%, como síntoma de la desconfianza de los ahorristas. En la última semana, el CCL rompió nuevamente la barrera de $800 y acumuló una suba del 8% pese a la racha compradora del BCRA en el MULC, la cual continúa sin recomponer las débiles reservas de la autoridad monetaria y exacerba la presión dolarizadora.



Prórroga para el US$ soja

Ante la sequía de divisas en el Banco Central, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, decidió prorrogar la vigencia del dólar soja hasta el 20 de octubre próximo. El mecanismo estaba previsto solo hasta este sábado 30 de septiembre.



A diferencia de esquemas anteriores, esta cuarta versión del dólar soja no tiene un tipo de cambio fijo. Lo que se hace es pedir que el 75% del contravalor de la exportación de las mercaderías se ingrese en divisas y se negocie a través del Mercado Libre de Cambios. El 25% restante queda de "libre disponibilidad". Massa había sondeado a productores sojeros de Rosario antes de decidir este paso.